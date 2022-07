Se rinden ante los Targaryen

SAN DIEGO (EFE).— George R.R. Martin, el autor y creador de “Game Of Thrones”, acudió ayer a la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento, para presentar “House Of The Dragon”, la precuela con la que HBO intentará replicar el éxito de una de las series más vistas de la historia de la televisión.

“Mis libros y mis personajes son como mis niños, así que cuando vendes los derechos de tus niños te preguntas cómo los tratarán. Pero he tenido mucha suerte, han hecho un gran trabajo”, aseguró Martin ante miles de espectadores, algunos vestidos como los protagonistas de sus novelas, en el Centro de Convenciones de San Diego, California.

A pesar de ser el germen de este proyecto, que llega tan solo tres años después del final televisivo de “Game Of Thrones”, el propio Martin admitió que no ha visto el final del mismo: “Solo he visto nueve de los 10 capítulos de la primera temporada”.

“El reparto es increíble, pero por la pandemia no tuve la oportunidad de visitarlos en el estudio como hice con ‘Game of Thrones’”, dijo.

La nueva serie está basada en la novela “Fire & Blood”, escrita por el propio Martin, y su trama, ambientada 200 años antes de que comenzara la guerra por el Trono de Hierro, se centra en el devenir de los Targaryen, antepasados de Daenerys.

Ante las preguntas de los seguidores, el autor aprovechó la ocasión para explicar por qué en sus historias el poder se resiste a caer en manos femeninas. “Mis libros son fantasías pero me inspiro mucho en la historia, defendió. No creo que el reino de Westeros sea más misógino que el mundo real o lo que llamamos historia”.

Por su parte, el creador de la serie, Ryan Condal, prometió que la nueva serie tendrá “fuego, sangre y muchos dragones”.

El reparto de la precuela lo componen Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower) y Fabien Frankel (Criston Cole), entre otros.

No será la única producción derivada del universo “Game Of Thrones” que se estrene en HBO Max y ya está desarrollando otra serie sobre la novela corta “Dunk And Egg”, y no se descarta la creación de “The Nine Voyages”, acerca de los viajes marítimos de Corlys Velaryon.

Por otra parte, Dwayne Johnson, también conocido como “La roca”, robó ayer todo el protagonismo de la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento, para presentar “Black Adam”, su debut en el cine de superhéroes y la gran apuesta de la factoría DC Comics en la gran pantalla.

“Es una nueva era en el universo DC, hemos escuchado a los fans, que son lo más importante”, prometió el actor ante miles de aficionados congregados en el Centro de Convenciones de San Diego.

Desde la madrugada

Muchos de los presentes en el Hall H de esta conocida feria de la cultura pop hicieron cola desde la madrugada para ser los primeros en conocer las primeras imágenes de la película dirigida por el español Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise”), que se estrenará el próximo 21 de octubre.

Tal es la apuesta por este filme que el propio Johnson apareció en la convención suspendido en el aire y disfrazado del personaje “Black Adam” mientras el resto del público gritó su nombre.

“No sé qué pasó, pero me dijeron que ‘Black Adam’ estuvo aquí, qué pena habérmelo perdido”, bromeó luego en la rueda de prensa.

Johnson, conocido mundialmente por la saga “Fast & Furious”, dio paso al estreno de un nuevo tráiler que confirma que esta superproducción tendrá un tono más intenso, oscuro y violento que otras películas de DC.

Con un presupuesto que ronda los 200 millones de dólares, “Black Adam” tratará de recuperar al público de la popular franquicia de superhéroes después de los resultados irregulares de las películas “Justice League” (2017), “Birds Of Prey” (2020) y las dos entregas de “Suicide Squad” de los años 2016 y 2021.

Collet-Serra reconoció “la presión” de dirigir el proyecto.

“Ha estado mucho tiempo en preparación. Y el personaje era un reto, me gustan los personajes que actúan en una zona gris, con su propio sentido de la justicia”, adelantó sobre el antihéroe al que Johnson da vida.

Antes, Warner Bros. presentó el nuevo tráiler de “Shazam! Fury Of The Gods”, que volverá a contar con Zachary Levi en el papel de este inexperto superhéroe que pisará los cines el 21 de diciembre.