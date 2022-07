Andrés García explota contra Roberto Palazuelos y niega reconciliación con su hija

Después del complicado momento de salud que sufre Andrés García, fue precisamente Roberto Palazuelos quien aseguró que buscaría tener un acercamiento con el actor pues no deseaba que el malentendido que hubo entre ambos terminara por separarlos definitivamente; sin embargo, tal reconciliación está muy lejos de llegar, pues al exgalán de telenovelas ya no le interesa saber nada del empresario y hasta lo retó en un programa en vivo.

Andrés García explota contra Roberto Palazuelos

Andrés García no sólo quiere que Roberto se olvide definitivamente de él, sino que lo ha citado a enfrentarse en un duelo armado, del que espera solo uno salga vivo.

"Que venga a darse de balazos conmigo para ver si es cierto, que vaya, a ver si queda vivo", dijo en tono molesto,

El primer actor detalló que si Palazuelos acepta, el enfrentamiento se realizará el próximo 15 de septiembre, entre las 14:00 y las 16:00 horas, en la Plaza del Carmenere; en Acapulco, donde radica desde hace ya varios años; además, puso como única condición que asista solo y adelantó que no se tratar de ningún juego, pues va de por medio su palabra:

"Yo lo que digo lo sostengo. Ya lo estoy citando públicamente, vamos a ver si tiene huevos y que vaya armado", agregó.

El histrión, de 81 años, compartió que su enojo surgió luego de un mensaje que Palazuelos le envió hace un año a uno de sus hijos, en el que lo amenazaba con quitarles todos sus negocios y "dejarlos morir de hambre".

"Que nos iba a matar de hambre a todos y que él se iba a encargar personalmente, el hijo de su p*ta madre. ¿Por qué no tuvo los huevos de decírmelo a mí? Se lo dijo a un hijo mío. Con la familia no se vale, son cobardadas; que él se iba a encargar de arruinarme, que me iba a dejar sin comer, que mi familia también, ahorita vamos a ver quién es el que se va a morir de hambre", expresó.

Por si fuera poco, Andrés aseguró que si el llamado "Diamamte negro" ha actuado de esta manera es por envidia, ya que no logró que su carrera despegar; incluso, le exigió que deje de mencionarlo en las entrevistas que concede a los medios de comunicación, pues está cansado de que se haga publicidad a costa de su nombre.

"Que ya se olvide de mi nombre, que hable de él, de lo que ha hecho, en vez de que me esté buscando como excusa para que dé entrevistas. Es un pobre pendejo que se hace publicidad con la vida de los demás. ¿Cuántas películas ha hecho Roberto Palazuelos? Ninguna. Hizo una con mi hijo Leonardo, yo tengo 100; entonces, es envidia lo que tiene ¿cuántas telenovelas ha hecho como protagonista? Ninguna, cuántas obras de teatro ha hecho, ninguna. Yo de telenovelas tengo 25 éxitos, obras tengo veintitantos, todas han sido éxito y ahí es donde les arde el culo".

Por último, tachó de cobarde y malagradecido al empresario y hasta le mandó un mensaje:

"Ahora que ven que no puedo caminar se hacen los valientes y empiezan a hablar de mí, pues si tienen huevos que vengan y se encuentren conmigo; a chingadazos no puedo, porque no puedo ni caminar ya, por eso está de cobarde, pero un balazo se lo meto en los huevos", concluyó.

Andrés García niega reconciliación con su hija Andrea

Andrés García desmiente lo dicho por su hija, Andrea García, sobre que ya volvieron a hablarse luego de un malentendido en el que se dijo que ella había acusado al actor de abuso.

La semana pasada, en el programa 'De Primera Mano', la también actriz comentó que ya había logrado hablar por teléfono con Andrés García y que próximamente se iban a reunir personalmente.

Pero el actor ahora es quien desmiente dichas declaraciones y asegura que no tiene relación alguna con sus hijos Andrea y Leonardo.