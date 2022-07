Myriam Montemayor revela que le gustaría ser directora de ''La Academia''

CIUDAD DE MÉXICO.- Myriam Montemayor confiesa que le gustaría ser directora de "La Academia" en una próxima temporada. La cantante considera que tiene tanto la experiencia como los conocimientos necesarios para compartir a los futuros cantantes.

"No lo había pensado pero estaría padrísimo, pues yo nací aquí, salí de este proyecto. He tenido la oportunidad de ser alumna, ganadora, juez, madrina y también sería padrísimo ser directora ¿por qué no?", dijo en entrevista.

Durante el concierto del domingo pasado, la madrina de la edición 2022 de este programa afirmó que podría ser hora de tener el puesto que actualmente ocupa Alexander Acha.

"Ya estamos en edad, ya pasaron 20 años y estaría padre, a mí me encantaría porque es un proyecto al que yo le tengo muchísimo cariño y agradecimiento, del que siempre quiero ser parte de una u otra manera".

Respecto a los alumnos actuales del reality de Azteca, quienes han presentado problemas de estrés y ansiedad, comentó que lo entiende perfectamente y les aconsejó ser fuertes en las últimas semanas de la competencia.

Myriam Montemayor sobre la actual generación de ''La Academia''

Recordó que en la primera generación, las condiciones eran aún más pesadas que las actuales, ya que casi con nadie hablaban y así salieron adelante.

"No salíamos ni a que nos diera la luz del sol, salimos una vez y porque ya era necesario, porque nuestro cuerpo y mente pedía que nos diera la luz del sol, salimos pálidos", relató.

Myriam señaló que entiende que los chicos se sientan nerviosos o con presión, pero es necesario prepararse para eso.

"Es responsabilidad de cada quien cuidar su instrumento dentro de lo posible porque tampoco podemos tenerlos en una burbuja como si fueran unos bebitos y echar responsabilidades a otras personas. La responsabilidad debe ser de cada quien, de cuidar su salud".