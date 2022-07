Nutrióloga de La Academia 2022 afirma que el programa no tiene dinero para alimentos

Nutrióloga de La Academia 2022 asegura que la producción no tiene dinero para comprar alimentos. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— La Academia 2022 sigue inmersa en la polémica, y este pasado fin de semana se exhibió el desfavorable desempeño de algunos alumnos. Asimismo, dos académicos vieron comprometida su salud, lo que generó la crítica sobre la nutrióloga del reality show de TV Azteca. Debido a la controversia que se desató, ella se pronunció al respecto y aseguró que el problema fue el poco presupuesto de la producción.

Aquí los inicios de la “nutrióloga” uD83DuDE02uD83DuDE02 #LaAcademiaDesafía pic.twitter.com/nYlebrv47i — La Comadrita (@LaComadritaOf2) July 25, 2022

La Academia 2022. ¿Por qué atacan a la nutrióloga?

Este pasado domingo se realizó el concierto número 13 de La Academia 2022, y en el show se evidenció el deficiente trabajo de la nutrióloga Montse Barojas, quien presuntamente por el régimen alimenticio que les impartió a los alumnos les ocasionó malestares y un bajo rendimiento.

Y es que las complicaciones de salud que presentaron Eduardo y Santiago, generaron una gran polémica, pues los fans del programa reprocharon el hecho de que Eduardo tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, mientras que Santiago se desvaneció en pleno escenario.

Por su parte, el exigente panel de críticos se percató — y señaló— que varios alumnos no estaban en condiciones óptimas debido a que presentan agotamiento.

Tras estos percances, Alexander Acha, director de La Academia 2022, en respuesta a los duros señalamientos de los críticos, indicó que las afectaciones en la salud de los alumnos se debía a la rigurosa dieta a la que todos fueron sometidos por la nutrióloga del reality show de canto.

Asimismo, Acha pidió el despido de la nutrióloga, pues afirmó que el bajo rendimiento de los alumnos se debe a la mala alimentación que llevaron esta última semana.

Sin embargo, tras la controversia generada, Montse Barojas se pronunció al respecto asegurando que ella no es la responsable de esta situación ni tampoco el cambió en la dieta de los alumnos; la nutrióloga señaló a la producción como la verdadera culpable de esta lamentable situación.

La Academia 2022. Nutrióloga arremete contra el programa y afirma que la producción no tiene dinero

Luego de ser culpada por el bajo rendimiento de los alumnos y las complicaciones de salud que presentó un par de académicos, Montse Barojas, nutrióloga del programa de TV Azteca, explicó que es lo que pasó con los jóvenes este pasado fin de semana.

A través de una transmisión en vivo, la presunta especialista aseguró que el poco presupuesto que le daban, no alcanzaba para alimentar a los alumnos correctamente. Asimismo, la nutrióloga confirmó que ha sido despedida, pero de todos modos ni planeaba volver: "¡No pienso volver a ir! Por Dios, no alcanzó ni para la proteína...", destacó la doctora.

La Nutrióloga ya salió a dar su declaración. Información de primera mano uD83DuDD25 culpa a la producción. #LaAcademiaDesafía pic.twitter.com/diwfYpDzZS — La Comadrita (@LaComadritaOf2) July 25, 2022

Montse Barojas también mencionó que la producción de “La Academia” no cuenta con dinero suficiente para alimentar a sus alumnos correctamente. De igual modo, la nutrióloga afirmó que esta semana fue en la que mejor comieron los alumnos.

"Fue la mejor semana que comieron bien, porque les pedía leche de almendra, avena, crema de cacahuate, tengo muchísimas pruebas de que no, nada qué ver... No vengo a dar clases de nutrición, yo les explicaba, pero jamás les quité alimentos, están mal del cerebro... El hecho de que ellos no tengan presupuesto para su comida...", comentó la nutrióloga.

Sin embargo, mientras algunos señalaron creerle a la nutrióloga de La Academia 2022, otros recordaron que fue una de las participantes de 'Enamorándonos' y en aquella época afirmaba que estudiaba mercadotecnia.

¿Quién es la nutrióloga de La Academia 2022?

Es poco lo que se conoce de la nutrióloga de La Academia 2022, pero en redes sociales ha circulado información sobre la encargada de la alimentación de los alumnos.

De acuerdo con internautas, Montserrat Graciela Barojas Curiel, mejor conocida como Montse Barojas es mercadóloga y no especialista en nutrición. No obstante, de acuerdo con lo publicado por TV Azteca en 2019, Montserrat nació el 6 de septiembre de 1988 en Monterrey, Nuevo León, y es licenciada en nutrición, además de amante de los deportes.

Sólo para que chequen la cédula profesional de la "nutrióloga"



SI NO ESTUDIASTE NUTRICIÓN NO PUEDES INDICAR UN RÉGIMEN DE ALIMENTACIÓN, LA NUTRICIÓN NO ES FÁCIL



PONGAN A VERDADEROS PROFESIONALES DE LA SALUD#LaAcademiaDesafia#LaAcademia pic.twitter.com/ZeAuVqXlDY — Ari (@arii_arevalo) July 25, 2022

Por su parte, el periodista Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube, indicó que "La nutrióloga es 'fake' e incluso especialistas de verdad" han hecho vídeos desmintiendo a la señalada,

Asimismo, cibernautas han revivido las grabaciones en las que participó en "Enamorándonos" y ahí Montse se decía especialista en temas de mercadotecnia, y no en nutrición.

Traa el revuelo generado, la nutrióloga de La Academia 2022, ya cambió su perfil de Instagram como privado, para evitar comentarios y ataques.

