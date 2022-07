ARGENTINA.— Cazzu, la novia de Christian Nodal, se encuentra acaparando las miradas luego de que ella misma levantará sospechas de que está embarazada. No obstante, a pesar de los rumores, hasta el momento la argentina no ha confirmado nada. Sin embargo, su presunto estado de gestación no es la única cosa por la que se encuentra llamando la atención; medios internacionales han revelado que la rapera también cuenta con una cuenta de Onlyfans.

Revelan que Cazzu, la novia de Christian Nodal tiene Onlyfans; esto es lo que gana

Desde hace algunos meses, Cazzu, la cantante argentina, quien presuntamente es la actual novia de Christian Nodal ha acaparado la atención de la prensa y el público, pero a diferencia de otras ocasiones, ahora la argentina ya no solo figura por su música, también por lo qué hace.

Es una realidad que para muchas personas, Cazzu antes de ser relacionada sentimentalmente con el intérprete de "Botella tras botella" era una desconocida, pero su talento y personalidad ha ayudado a que la cantante de una u otra vaya ascendiera en el mundo de la música.

Y es que en el mes de mayo, la argentina lanzó su álbum titulado ‘Nena Trampa’, mismo con el que iniciará una gira de promoción que evidentemente le ayudará a aumentar su popularidad y ganancias.

Aunque cabe señalar que en los últimos meses, su carrera como cantante no ha sido su única fuente de ingresos, pues en el mes de marzo la rapera abrió su cuenta de Only Fans. Debido a la atención que ha recibido últimamente, se ha dado a conocer cuánto dinero obtiene por vender fotos íntimas.

Esto es lo que gana Cazzu con su cuenta de Onlyfans

La presunta novia de Christian Nodal gana alrededor de 400 mil pesos al mes por subir contenido exclusivo a dicha plataforma.

De acuerdo con el portal BolaVip, la suscripción al perfil de Cazzu que lleva por nombre ‘Nena Tramp’, tiene un costo de 20 dólares al mes, lo que equivale aproximadamente a 400 pesos.

Por lo tanto, por cada 1000 suscriptores, la cantante gana un aproximado de 20 mil dólares (alrededor 400 mil pesos al mes), según los cálculos del sitio web mencionado. No obstante, es importante señalar que la supuesta novia de Nodal cuenta actualmente con más de 17 mil me gusta en su cuenta, por lo que el montó que genera podría ser mayor.

¿Quién es Cazzu?

Julieta Emilia Cazzuchelli es una cantante, compositora y directora argentina de género urbano. La joven de 28 años inició su carrera artística en 2017 con sus sencillos "Más" y "Kill"’.

A su corto paso por el medio del espectáculo ha conseguido llenar lugares como el Teatro Ópera de Buenos Aires con sus presentaciones. Asimismo, ha colaborado con cantantes como Natti Natasha, Farina, Rauw Alejandro, entre otros.

En fechas recientes ha sido señalada como la actual novia de Christian Nodal y quien podría ser la futura madre de los hijos del sonorense.