Werevertumorro denuncia hackeo en su cuenta de YouTube (VÍDEO)

El youtuber mexicano Werevertumorro acaba de ser víctima del hacking, pues luego de intentar ingresar a su cuenta se percató que no podía entrar, por lo que Gabriel "Gabo" Montiel, acudió a YouTube Latinoamérica para reportar el suceso, ya que en su primer canal almacena contenido creado desde 2007. Aquí todos los detalles.

Werevertumorro denuncia hackeo en YouTube

Este lunes, el influencer de 32 años recurrió a su cuenta de Twitter para reportar que su canal "Werevertumorro" había sido hackeado, pues no sólo se apropiaron de su perfil en YouTube, sino que deshabilitaron todo su contenido, ya que si tratas de acceder aparece una leyenda que indica que la página no está disponible y sugiere hacer un cambio en la búsqueda.

Así se pronunció el creador de contenidos mexicano, que se enteró de la noticia por mensajes de sus seguidores que ya no encontraban su cuenta en YouTube :

"Hola!!! Amanecí bien hackeado… @YouTubeLATAM @YouTubeMexico me podrían apoyar, por favor para poder recuperar mi canal, acceso y videos al correo que tenía todos los canales ahí? Por fa, que acaban de desaparecer WEREVERTUMORRO y ya están subiendo videos a ATULADOESMEJOR".

Hola!!!! hoy amanecí bien hackeado... @YouTubeLATAM @YouTubeMexico me podrían apoyar por favor para poder recuperar mi canal, acceso y videos al correo que tenía todos los canales ahi? porfa que acaban de desaparecer WEREVERTUMORRO y ya están subiendo videos a ATULADOESMEJOR pic.twitter.com/qONvziErVy — GABO MONTIEL (@werevertumorro) July 25, 2022

YouTube le responde a Wereverturmorro

La cuenta de YouTube Latinoamérica, inmediatamente, contestó a la publicación de Werever indicando que lamentaban lo que había ocurrido con el canal del youtuber, pero que ya se encontraban solucionado el problema, por lo que le solicitaban paciencia. Posteriormente, le hicieron llegar un link, a través del que dieron seguimiento a la situación de forma privada.

Espero el mensaje ya que no les puedo mandar yo https://t.co/xnz3L518Np — GABO MONTIEL (@werevertumorro) July 25, 2022

Con este tuit, los seguidores de Werevertumorro también dieron su opinión y destacaron que, aunque el sitio web para compartir vídeos ya se encuentra trabajando en el asunto, el contenido que el influencer ha trabajado por más de diez años está en manos de otra persona, sin saber exactamente con qué fin hackeo el canal.

Inicios de Werevertumorro en YouTube

El canal "Werevertumorro" fue abierto en febrero de 2007 y en aquel momento, era compartido por Gabriel Montiel y su amigo Ricardo Ortiz, alías el "Wero". Los influencers decidieron llamar así a la cuenta, motivados por una de las estrofas de "Drive", una canción de Incubus, que expresa: "Whatever tomorrow brings I'll be there", (Lo que sea que depare el mañana yo estaré ahí, en español)

Luego de más de 10 años, el 13 de junio de 2018, Werever compartió un vídeo en el que se despedía de su canal, para dar paso a una nueva cuenta "Gaborever", en la que comenzaría a subir todo el contenido que creara. Sin embargo, en 2019 subió, esporádicamente, algunos vídeos en su antiguo canal, al que regresó permanente te desde octubre de ese mismo año. Esta cuenta, con más de tres millones de seguidores, no ha sido deshabilitada.