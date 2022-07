Acusan a villano de telenovelas de robo y fraude

CIUDAD DE MÉXICO.— Sergio Sendel, quien es reconocido por sus papeles de villano en varias telenovelas, ha sido acusado de tres presuntos delitos por parte del empresario Jorge Reynoso y su hermana, quienes han tomado acciones legales contra el actor y piden 20 años de cárcel para él.

Acusan a Sergio Sender, villano de telenovelas, de robo y fraude

En entrevista con TV Notas, Sylvia Paulette Prado, hermana del empresario Jorge Reynoso declaró que ha acusado al villano de telenovelas por presuntamente cometer los delitos de despojo, fraude y abuso, en contra de ella.

Asimismo, la mujer contó la supuesta invasión de propiedad y falsificación de documentos que cometió el actor para vender una casa a la actriz y comediante, María Elena Saldaña, mejor conocida como 'La Guereja',

Sylvia Paulette Prado quiso señalar que ella vive en Holanda desde 1998 y a causa de algunos problemas de salud, pero regresó a México para recuperar 14 propiedades en el Ajusco (al sur de la Ciudad de México) que le fueron arrebatadas.

En la charla con el medio impreso, Sylvia detalló que una primahermana de nombre Gabriela Sastre era quien cuidaba de los bienes de la familia porque ella vive en Holanda y su hermano en Estados Unidos, sin embargo, cuando muere el padre de ambos, el empresario publicista José de Rugama Jiménez, concluye la responsabilidad otorgada a la prima.

La hermana del esposo de Noelia manifestó que Sergio Sendel y su hermano se aprovecharon de la amistad que tenían con su prima para "sacar información".

Sylvia narra que en 2013, su prima Gabriela le dio cáncer, pero antes de morir el actor y su hermano Arturo Santaella Sendel al ver que la mujer ya estaba muy grave de salud, hacían que les firmara papeles. Fue así como Sergio Sendel y su hermano, empezaron a tomar posesión de algunas propiedades.

Asimismo, Sylvia Paulette Prado reveló que una de las afectadas de esta situación sería la actriz María Elena Saldaña 'La Gu¨ereja', pues Sendel le vendió la casa en la que vive. Sylvia externó que el villano de telenovelas debió incurrir en el delito de falsificación de escrituras para poder vender esa casa.

"Es un delincuente, cómo pudo, pero por investigaciones sabemos que en esa casa vive la actriz María Elena Saldaña 'La Gu¨ereja', y a ella le vendió la casa de mi padre con papeles falsos... No sé si la señora estaba consciente de eso... ella debió cerciorarse que todo estuviera en regla, así que ella también debe devolver esa propiedad o, por asociación delictuosa, podría haber consecuencias graves", explicó la mujer.

¿Sergio Sender podría ir a la cárcel?

La hermana de Jorge Reynoso aseguró que sus abogados tiene todos los documentos que la acreditan a ella y a su hermano como dueños de las propiedades que presuntamente hurtó Sergio Sendel. Por lo tanto, Sylvia Paulette afirmó que se procederá con todo y contra todos los involucrados: "esto no se hace, se llama robo, despojo y asociación delictuosa, esto no se va a quedar así”.

Sylvia también quiso dejar en claro que no llegará a ningún tipo de arreglo, pues considera que el histrión cometiendo un delito, y si ha de pisar la cárcel, pues ni modo: “será su problema, no el nuestro”. Asimismo, la mujer quien se encuentra luchando para vencer el cáncer linfático que le fue diagnosticado, señaló que por el presunto delito que cometió Sendel pasaría como 20 años en la cárcel.

Sobre la actriz y comediante 'La Gu¨ereja', comentó que quienes deben responderle sobre la venta ilegal son Sergio Sendel y su hermano: "Ella invirtió en algo que no le corresponde y quienes tendrán que responderle son Sergio Sendel y su hermano. A mí no me interesa si se ampara, eso no procede, aquí hay un delito y ellos deben responderle a ella...".

Por su parte, el abogado de Jorge y Sylvia fue cuestionado por la revista sobre el caso de Sergio Sendel y dijo que: "se contempla una pena privativa de la libertad, si se acreditan todos los daños".

A pesar de que la hermana del empresario Jorge Reynoso tiene todo para "probar que el actor es un defraudador y cometió despojo y asociación delictuosa", el villano de las telenovelas no se ha pronunciado al respecto.