¿Andrea Legarreta deja el programa ''Hoy''? La razón por la que no viajó a Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Legarreta no estuvo presente en la transmisión del programa "Hoy", debido a su inesperada ausencia, sus fans emitieron su preocupación en redes sociales. Asimismo, el hecho de no ver a la también actriz conduciendo el matutino de Televisa, provocó las especulaciones sobre su posible salida del programa. No obstante, ella misma ha revelado por qué no asistió al programa.

¿Andrea Legarreta deja el programa ''Hoy''?

Este pasado lunes 25 de julio, el programa "Hoy" dio de qué hablar luego de que mostrará algunos "cambios". Para sorpresa de los televidentes, los conductores se trasladaron al estado de Oaxaca en donde transmitieron en vivo la emisión del matutino de Televisa.

Sin embargo, además de haber salido del habitual foro en el que se graba el programa, la ausencia de la conductora estelar, Andrea Legarreta, llamó la atención de inmediato.

Como era de imaginarse, sus fans se mostraron preocupados, pues durante toda la transmisión del matutino la presentadora no estuvo presente; aunque tampoco sus compañeros dieron alguna información sobre el por qué de la ausencia de Andrea.

Tras el revuelo que sus seguidores generaron al querer saber por qué 'La Legarreta' no viajó a Oaxaca para estar en el programa "Hoy", ella misma se vio orillada a aclarar qué estaba pasando y sí había dejado el matutino de Televisa.

Andrea Legarreta revela la razón por la que no viajó a Oaxaca con el programa "Hoy"

Mediante un vídeo compartido en sus historias de Instagram, la esposo del cantante Erik Rubín dio a conocer que no viajó a Oaxaca por problemas familiares.

Y es que es bien sabido que Andrea Legarreta es consciente de que es una de las conductoras principales del programa "Hoy", pero sus asuntos familiares son su prioridad. Por lo tanto, Andrea manifestó que sobrepuso el bienestar de su hija ante el programa.

De acuerdo con lo relatado en su vídeo, Nina requería que la presentadora de TV se quedarán en casa, pues la jovencita se contagió de Covid-19.

La conductora también detalló que no sabía si también estaba contagiada, por ello considero que no era prudente viajar con sus compañeros, quienes disfrutaron del evento cultural Guelaguetza.

Andrea Legarreta se “pierde” un viaje porque a su hija le dio COVID-19… pic.twitter.com/pvUvm6L3wD — Lo + viral (@VideosVirales69) July 26, 2022

No obstante, en la emisión de este martes 26 de julio, Andrea Legarreta estuvo presente e incluso participando y acompañando en todo momento a la invitada especial, quien se trató nada menos que de Alejandra Guzmán.