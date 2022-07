La Academia 2022. ¿Rubí sigue aislada por covid-19?; revelan su estado de salud

La Academia 2022 se encuentra en medio de la polémica luego de que desde hace varios días, varios alumnos comenzaron a sentirse mal; Eduardo fue hospitalizado el domingo y Santiago se desmayó en pleno concierto. Sin embargo, el lunes en la noche, a través de sus redes sociales, la producción reveló que todos los participantes habían sido hospitalizados tras presentar un supuesto cuadro de deshidratación y que sus familias ya habían sido notificadas.

Durante las primeras horas de este martes, durante el matutino "Venga la alegría", revelaron que tanto la producción, como los maestros y alumnos, se sometieron a pruebas PCR. Andrés, Nelson y Eduardo dieron negativo y estaban deshidratados, pero Rubí sí dio positivo a covid-19.

Como se informó el día de ayer, los alumnos fueron llevados a una valoración médica. Como medida preventiva se les aplicaron pruebas PCR para descartar cuadros de Covid-19. Como se informó el día de ayer, los alumnos fueron llevados a una valoración médica. pic.twitter.com/BjrZZFCiBv — La Academia (@LaAcademiaTV) July 26, 2022

Ahora, el productor de La Academia 2022, Ángel Aponte, habló por primera vez y reveló cuál es el estado de salud de Rubí y de los demás participantes. Cabe mencionar que la transmisión en vivo se canceló y hasta ahora todas las actividades están canceladas.

La Academia 2022. ¿Cuál es el estado de salud de Rubí tras dar positivo a covid-19?

Durante una entrevista para TV Notas, el productor de La Academia 2022, reveló que Rubí fue la única que dio positivo a Covid-19 y que el staff del programa ya tenía un protocolo de seguridad en caso de presentarse una situación así, pues se habían preparado para que todos resultaran contagiados. Afortunadamente no fue así y no hay un brote de covid-19 que represente alguna amenaza o peligro.

Asimismo, respecto al estado de salud de Rubí, reveló que la joven se encuentra aislada en un hotel y permanecerá así durante los próximos cinco días.

Asimismo, Ángel Aponte comentó que Rubí Ibarra presentó síntomas leves y solo tiene un ligero dolor de cabeza; la cantante tiene a un especialista con ella para atenderla en caso de que sea necesario, sin embargo, esperan que siga recuperándose para que pueda regresar a su actividades con sus demás compañeros en cuanto termine su período de aislamiento.

La Academia 2022. Revelan cómo están los demás participantes

Respecto a la salud de los demás participantes de La Academia 2022, el productor del programa aseguró que Nelson, Andrés, Eduardo y Santiago, pasaron la noche en el hospital tras presentar un cuadro de deshidratación, pero esta misma tarde fueron dados de alta.

Asimismo, los resultados de las pruebas PCR de Mar y Cesia llegaron este martes por la tarde, y, aunque la producción no reveló si fueron positivas o negativas, al parecer todo está bien con ambas, pues ya están conviviendo con sus demás compañeros en la casa de La Academia y además ninguna presentó algún tipo de síntoma.

Ángel Aponte reiteró que las familias de los participantes están al tanto de la situación y la mayoría han podido ir al hospital para verlos personalmente.

Por otra parte, tal y como lo habían estipulado, a partir de las 7:40 pm de este martes, la transmisión de en vivo de La Academia se reanudó.

¿La Academia 2022 se cancela por covid-19?

El productor de La Academia 2022, fue cuestionado sobre si las actividades dentro de la casa se iban a suspender definitivamente y si los conciertos del sábado y domingo serían cancelados, a lo que él respondió que sólo estaban a la espera de los resultados médicos de todos los participantes para poder retomar las clases y ensayos.

Asimismo, declaró que Rubí tendría que ser monitoreada constantemente por sus síntomas y conforme a lo que pase, se va a determinar si el viernes le realizan una prueba para saber si ya es negativo a covid-19. En ese caso, también se analizará la opción de que vuelva a los dos conciertos o solo a uno; incluso tienen en mente esperar a la próxima semana para que se reincorpore a sus actividades diarias.

Ángel Aponte aseguró que como Rubí ha sido el único caso positivo a covid-19 dentro de La Academia 2022, pues ella requiere una mayor atención.

Productor de La Academia arremete contra nutrióloga

Asimismo, respecto a lo sucedido con Montse Barojas, nutrióloga de La Academia 2022, el productor Ángel Aponte arremetió en su contra diciendo que les puso un cambio de dieta bastante drástico. Además, añadió que es ridículo que haga declaraciones sobre el presupuesto para los alimentos, pues de acuerdo a lo que él dijo, se compraba todo lo que ella pedía.

“Lo que pasó con la nutrióloga es que les dio un cambio de dieta muy drástico, esa es una realidad, es ridículo que diga que no tenemos presupuesto, se compró todo lo que ella pidió, le bajaron el consumo de azúcar y sal a los muchachos y al final no funcionó con el ritmo de trabajo que llevan, pero el mismo domingo al medio día que me dijeron los muchachos que se sentían cansados, yo pedí que se les quitara esa dieta, que ellos comerían de forma habitual, eso se platicó desde antes del concierto del domingo que fue cuando se destapó todo"

Fernanda, expulsada de La Academia, también fue hospitalizada

El alumno expulsado el domingo 24 de julio en La Academia 2022 fue Fernanda, y aunque su eliminación fue una sorpresa para muchos fanáticos, ahora ella ha hablado respecto a la hospitalización de sus compañeros y fue cuestionada sobre si ella no había presentado algún tipo de síntoma de covid-19 o algún malestar.

Ante esto, Fernanda decidió hacer una transmisión en vivo a través de Instagram para confirmar que sí se encuentra mal de salud pero afortunadamente no tiene covid-19. Asimismo, aún no sabe si tiene salmonela o infección estomacal.