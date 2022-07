Shakira fue captada en México con sus hijos tras reunirse con Gerard Piqué (FOTOS)

Luego de que Shakira y Gerard Piqué fueran captados en Las Bahamas para reunirse y hablar sobre lo que sería la custodia de sus hijos, ahora la cantante colombiana fue vista llegando a México, específicamente a las playas de Los Cabos para disfrutar del verano con Sasha y Milan.

Cabe mencionar que varios medios internacionales han asegurado que el futbolista y la cantante están tratando de solucionar sus problemas pero no para reconciliarse sino para que el pleito legal con sus hijos no sea mediático ni les cause algún problema a ellos.

Shakira y sus hijos están en México tras reunirse con Gerard Piqué

Shakira fue vista en Los Cabos, Baja California acompañada de sus hijos, Sasha y Milán. La cantante reapareció estos últimos días en las playas de México sin Gerard Piqué tras reunirse con el futbolista hace unos días.

De acuerdo a la revista "Hola!", durante el pasado fin de semana, Shakira y sus hijos estuvieron disfrutando de Los Cabos en México antes de irse a Las Vegas para que los niños asistieran al partido que disputó el Real Madrid contra el FC Barcelona, equipo en el que juega Piqué. Dichas fotos fueron tomadas en el aeropuerto en territorio mexicano.

Asimismo, este fin de semana, Shakira se hizo presente, durante un partido de futbol, cuando sus fans comenzaron a gritar su nombre, mientras Piqué jugaba en la cancha. El hecho acaeció en un estadio de Las Vegas, en donde se disputó el clásico Barcelona contra Real Madrid.

Shakira y Gerard Piqué se reunirán para la custodia de sus hijos

Debido a que Shakira y Gerard Piqué no han podido acordar la situación respecto a la custodia de sus hijos, diversos medios aseguran que la cantante y el futbolista tendrán una importante reunión el próximo 4 de agosto en Estados Unidos, antes de que el jugador regrese a Barcelona y que terminen las vacaciones de verano para los menores, quienes deberán regresar a clases, aunque todavía se desconoce si lo harán en Cataluña o Miami.

Cabe mencionar que recientemente se ha filtrado información en la que se menciona que ambas celebridades están dispuestas ha llegar a los mejores términos a la brevedad posible sin tener que llegar a un juicio, esto con el objetivo de afectar lo menos posible a sus hijos.