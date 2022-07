Tania Rincón se molesta por rumores de llegar borracha a 'Hoy': ''No está padre''

Tania Rincón, conductora de "Hoy", desmintió todas las versiones sobre que llegó borracha a conducir el programa en días pasados, y es que aunque varios medios dieron la nota argumentando un supuesto estado de ebriedad, la realidad es que todo se trató de una broma entre ella y sus compañeros.

La presentadora pidió a los medios de comunicación más seriedad y responsabilidad a la hora de compartir sus contenidos, pues no está bien que hagan ese tipo de chismes con su imagen que le ha costado tanto trabajo construir. Esto fue lo que dijo.

Tania Rincón desmiente que llegó borracha a ''Hoy''

Fue la semana cuando se viralizó un vídeo en el que Tania Rincón, mientras estaba en una dinámica de "Hoy", comenzó a imitar un tono de voz como si estuviera borracha, sin embargo, muchos aseguraron que la conductora sí estaba en estado inconveniente y ese clip se volvió viral.

Tania señaló este martes durante la emisión del matutino en Televisa, que aunque al principio le pareció gracioso, la realidad es que luego de ver la cantidad de titulares que le hicieron llegar comenzó a preocuparse y aseguró que no le parecía correcto estar jugando con su imagen de esa manera, pues no solo su reputación está en juego, sino que tiene una familia y dos hijos pequeños, por lo que aseguró que no es justo.

“Saben que, risa y risa, pero al final sí me perjudica, pues no estamos acostumbrados de leer toda la nota... tengo una familia y tengo hijos, no está padre que por ganarse un ‘clic’ es un costo muy caro porque es en base a mi imagen que me ha costado mucho trabajo... me arriesgan mucho a mí y a mi familia”

Conductores de Hoy defienden a Tania Rincón

Asimismo, sus compañeros y demás conductores de "Hoy" salieron en defensa de la también modelo, pues aseguraron que todo se trataba de una broma y además, señalaron que Tania Rincón es una mujer trabajadora e impecable, por lo que no tendría por qué hacer ese tipo de escenas.

Martha Figueroa destacó que simplemente era un chiste entre ellos, mientras que Andrea Escalona aseguró que lo que dijo Galilea Montijo sobre los mezcales que se tomarían era porque tenían un viaje a Oaxaca.