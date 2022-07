Fernanda, exparticipante de La Academia 2022 dio su opinión respecto a la polémica en la que se encuentra el programa luego de que Rubí diera positivo a Covid-19 y todos los alumnos fueran hospitalizados. Cabe mencionar que la joven fue la eliminada del domingo 24 de julio y también exhibió lo mal que se sentía y dio declaraciones respecto a las dietas que les ponía la nutrióloga de La Academia, Monste Barojas. Aquí los detalles.

La Academia 2022. Exparticipante revela que les daban comida cruda

Fernanda, quien salió de La Academia el pasado 24 de julio, reveló que al igual que sus compañeros comenzó a sentirse mal desde hace unos días pero no había querido comentar nada ni a sus maestros ni a la producción pues creía que se pondría bien. Sin embargo, cuando salió tuvo que ir al hospital pues sí se sentía muy mal, y aunque tenía compromisos laborales en TV Azteca, tuvo que cancelarlos.

Asimismo, reveló que fue inyectada pues estaba muy deshidratada y aunque ella creía que era covid-19, le realizaron la prueba y salió negativa. Sin embargo, aún no sabía si tenía infección estomacal o salmonela.

“Estoy mejor, me inyectaron, me dolió muchísimo. Me inyectaron para el dolor, la infección, estaba mareada, estaba muy deshidratada y me mandaron muchas medicinas, para otras cinco inyecciones más”.

Asimismo, Fernanda de La Academia 2022, decidió dar su opinión respecto a los planes de alimentación que tenían que seguir, argumentando que el cambio de dieta que hicieron hace unas semanas, les había afectado a todos pues fue algo demasiado drástico y los alimentos en su mayoría estaban crudos.

“Creo que el cambio de alimentación pudo haber sido porque nos daban muchas ensaladas, mucho pollo, que si el arroz hervido, todo estaba como que a veces crudo, muy crudo la verdura venía muy cruda también y yo si sentí el cambio bien drástico y los primeros días yo si andaba bien mal y mareada y dije ‘hay Dios mío, no voy a poder’”

Asimismo reveló que ella sentía que se le bajaba la presión, pero la nutrióloga de La Academia 2022, Montse Barojas, les recetó unos "juguitos" para antes de entrenar y aunque eso los ayudaba para iniciar su día, Fernanda asegura que no era suficiente. Incluso reveló que ese cambio de alimentación les afectó más a los hombres que a las mujeres, pues ella veía como se mareaban y se tambaleaban, específicamente Andrés, quien padece diabetes.

“La doctora nos dio una ingesta de juguitos de 250 mililitros en la mañana antes de entrenar y como que ya agarrabas energía para el día... A los niños cuando les cambiaron la alimentación y más a Andrés, yo sí vi que se tambaleaba un poco y como que me decían ‘no puedo, está horrible, no tiene, sal, no tiene pimienta, no había nada condimentado ni rico’, si estaba muy nefasta la alimentación, la neta”, mencionó

Exhiben a la nutrióloga de La Academia 2022; revelan su verdadera profesión

La supuesta nutrióloga de La Academia 2022, Monste Barojas fue exhibida en redes sociales, pues los internautas arremetieron en su contra luego de que se revelara que las dietas tan estrictas que les ponía a los participantes fueron las causantes de su mal estado de salud.

Aquí los inicios de la “nutrióloga” uD83DuDE02uD83DuDE02 #LaAcademiaDesafía pic.twitter.com/nYlebrv47i — La Comadrita (@LaComadritaOf2) July 25, 2022

En redes sociales, seguidores de La Academia 2022 exhibieron que la supuesta nutrióloga del programa no era especialista en dicha carrera, sino que en realidad era mercadóloga egresada del Tec de Monterrey. Esta información la sacaron del centro de consulta de cédulas profesionales en México. Además también aseguraron que participó en Enamorándonos, reality de TV Azteca para encontrar pareja, en el año 2019.

Cabe mencionar que la nutrióloga de La Academia 2022, arremetió contra la producción del programa luego de que Alexander Acha exigiera su despido tras la hospitalización de Eduardo y de que Santiago se desmayara en pleno concierto el domingo. La joven originaria de Monterrey reveló que no era su culpa que los participantes estuvieran mal de salud, pues el programa no tenía dinero para comprarles comida y ella solo hacía su trabajo.