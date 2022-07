CIUDAD DE MÉXICO.— La Academia 2022 sigue generando controversia, sobre todo ahora que la salud de los alumnos se vio afectada por un cambio de alimentación impuesto por la supuesta nutrióloga, de quien se reveló que en realidad no es médica sino que es licenciada en mercadotecnia. No obstante, el Covid-19 también se hizo presente; ahora Fernanda, la reciente expulsada, dio a conocer cuál es su estado de salud tras parar en el hospital.

La Academia 2022. Fernanda, la reciente expulsada en el hospital, ¿también tiene Covid?

Luego de que se informará que varios alumnos de La Academia 2022 fueron hospitalizados tras un presunto contagio masivo de Covid-19. Fernanda, quien fue la expulsada de este pasado domingo en el reality de canto, dio a conocer que también fue a dar al hospital de emergencia este pasado martes 26 de julio.

A través de un comunicado, la producción del programa de TV Azteca informó que luego de que algunos académicos externaron sentirse mal, se les aplicaron pruebas PCR para descartar cuadros de Covid-19; fue así como se confirmó que la única infectada con el virus SARS-CoV-2 era Rubí.

Sin embargo, mediante una transmisión en vivo, la exacadémica reveló que tras su salida del reality de canto de Tv Azteca, presentó severos malestares de salud que la hicieron pensar que tenía coronavirus.

En su vídeo, Fernanda contó que llevaba varios días sintiéndose mal, pero decidió no decirle a la producción de los síntomas que tenía. Pero tras ser expulsada, su salud comenzó a agravarse. La exacadémica señala que afortunadamente no se trató de un contagio por Covid, pero sí de un caso de salmonelosis.

“...Dije: ‘no voy a estar mal, no me siento mal’, traía ya problemitas del estómago, ya la verdad ando media floja del estomago desde hace como cuatro días, pero tampoco le dije nada a la producción de La Academia, ya tenía malestar, al igual que mis compañeros...”, detalló la joven.

“Desgraciadamente. hoy tuve que acudir al hospital porque ya tenía más síntomas, me tuvieron que inyectar y yo pensé que era Covid, me hicieron prueba Covid y gracias a Dios no tengo Covid, pero sí tengo no sé si salmonela o una infección estomacal, pero pues ya estoy tomando medicamentos”, explicó previo a mostrar todos los medicamentos que debería de comenzar a tomar a partir de este pasado martes.

Fernanda revela que la comida que les daban en la casa de La Academia 2022 estaba cruda

Debido a la polémica que se desató con el cambio de alimentación, la recién expulsada fue cuestionada sobre la rigurosa dieta a la que fueron sometidos por la falsa nutrióloga Montse Barojas.

Sobre esta controversia, Fernanda manifestó que si consideraba que el cambio de alimentación , pudo haber sido el causante de todos los problemas de salud que tenían ella y sus excompañeros, pues la comida estaba "cruda".

“Creo que el cambio de alimentación pudo haber sido porque nos daban muchas ensaladas, mucho pollo, que si el arroz hervido, todo estaba como que a veces crudo, muy crudo, la verdura venía muy cruda también y yo si sentí el cambio bien drástico, y los primeros días yo si andaba bien mal y mareada y dije: ‘hay Dios mío, no voy a poder recibir las clases’”, externó la exalumna de La Academia 2022.

Fernanda también se pronunció sobre el mal desempeño de la presunta nutrióloga, quien les indicó que debían consumir unos "juguitos" antes de entrenar, pero como era insuficiente, ella sentía que se le bajaba la presión mientras que notó que a sus compañeros varones como Andrés "se tambaleaba un poco".

“Yo sentía que se me bajaba la presión, y yo decía: ‘no voy a poder’ y la doctora nos dijo que una ingesta de jueguitos, 250 mililitros en la mañana antes de entrenar... pero yo siento que a los niños sí les cayó mal el cambio de alimentación... y más a Andrés, yo sí vi que se tambaleaba un poco...”, comentó la recien expulsada del reality de canto.

La exalumno finalizó su transmisión en vivo afirmando que la comida dentro de la casa era muy mala y se las servían cruda:

“Está horrible, no tiene, sal, no tiene pimienta, no había nada condimentado ni rico’, si estaba muy nefasta la alimentación, la neta”, mencionó la joven, previo a aclarar que con tantos medicamentos comenzó a sentirse mejor.