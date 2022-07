La Academia 2022. Rubí reaparece tras tener Covid-19 y revela su estado de salud

Rubí Ibarra, participante de La Academia 2022 preocupó a sus fanáticos luego de que diera positivo a covid-19 y es que hace unos días todos los alumnos del programa de TV Azteca tuvieron que ser hospitalizados tras presentar síntomas, sin embargo, Nelson, Andrés, Eduardo y Santiago solo tenían deshidratación, mientras que Mar y Cesia no tuvieron absolutamente nada.

Este miércoles, Rubí reapareció en sus redes sociales para dar una actualización sobre su estado de salud y es que la joven cantante de La Academia 2022 se encuentra aislada en un hotel lejos de sus compañeros. Esto fue lo que dijo.

La Academia 2022. Yahir no conducirá el próximo concierto, ¿fue despedido?

A través de sus historias de Instagram, Rubí de La Academia 2022 decidió dar un comunicado sobre su estado de salud tras dar positivo a covid-19 y aclarar que se encuentra recuperándose y fuera de peligro. Asimismo, pidió a sus fanáticos que no se preocuparan y que siguieran cuidándose, pues es importante no bajar la guardia ante la pandemia que aún está presente en el mundo.

“Potaxies y rubilovers no se alarmen, yo estoy bien, gracias por sus muestras de apoyo y sobre todo, gracias por sus oraciones... No bajemos la guardia, Dios me los bendiga" dijo Rubí Ibarra