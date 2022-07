Carlos Bonavides recibe diagnóstico tras ser hospitalizado; revela cuál es su última voluntad

CIUDAD DE MÉXICO.— Carlos Bonavides desató la preocupación luego de que se reportará que la tarde del miércoles 27 de julio fue hospitalizado de emergencia. Asimismo se informó que el actor presentó una deshidratación severa provocada por una bacteria, por lo que tuvo que ser internado de inmediato en un nosocomio de la Ciudad de México. Ahora es el también comediante, quien reveló el diagnóstico dado por los médicos.

Carlos Bonavides recibe diagnóstico tras ser hospitalizado

Fue Yodi Marcos, la esposa del histrión Carlos Bonavides, quien dio a conocer que su marido había sido sometido a varios estudios, pues temían que la bacteria haya dañado algunos órganos o el único riñón con el que cuenta el actor.

Sin embargo, la mañana de este jueves 28 de juio, en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante se informó que tras la serie de estudios a las que se sometió el actor se le encontraron una hernia grado 3.

Por su parte, el actor que dio vida al popular 'Huicho Domínguez', en entrevista con el programa ''Chismorreo'', el también comediante externó sentirse mucho mejor a diferencia de hace unos días.

Y aunque Bonavides se mostró con un semblante un tanto desmejorado, señaló que esperaba poder ser dado de alta para retomar sus actividades, sin embargo, mencionó que teme que las cosas se puedan complicar.

"Ya me siento mejor, pero depende de unos estudios que me puedan dar de alta para que yo pueda cumplir el domingo con Ortiz de Pinedo para lo de la Casa del Actor, pero desgraciadamente hoy tuve sangre en las evacuaciones entonces me van a volver a hacer otros estudios", explicó Carlos Bonavides.

No obstante, el actor indicó que habría la posibilidad de que pueda ser sometido a una operación:

"Que sea lo que Dios quiera, si me tienen que operar, que me operen, y si no pues, salir adelante como siempre... si el doctor me da de alta mañana ahí estaré yo con Ortiz de Pinedo y si no, pues que me disculpen", detalló el histrión.

¿Cuál es el estado de salud de Carlos Bonavides? El actor revela cuál es su última voluntad

El protagonista de la telenovela "El premio mayor" manifestó que gracias al suero y el medicamento que ha recibido ya se siente mejor, pero destacó que si se puso muy mal.

Sin embargo, Carlos Bonavides confesó cuál es su última voluntad; al revelar su deseo fue inevitable que se le quebrara la voz.

"Siempre he tenido mucho respeto por el público, y ojalá salga bien de esto para seguir adelante porque, pues ya los años son los años y no pasan en balde, pero mientras tenga fuerzas mi deseo más íntimo es morirme en el escenario", mencionó Bonavides quien finalizó la charla agradeciéndo la preocupación del público y el apoyo que ha recibido de la ANDA.

¿Qué le pasó a Carlos Bonavides y por qué fue hospitalizado de emergencia?

En entrevista con el programa ''Chismorreo'', la esposa del actor contó que la semana pasada el actor viajo a Veracruz para grabar un video musical, pero a su regreso a la CDMX comenzó a sentir malestares: "se pasó toda la madrugada con diarrea severa en el baño, al día siguiente yo me desperté y el seguía mal, le indiqué que se fuera a hacer la prueba de Covid-19 para descartar esa parte y gracias a Dios salió negativo".

Sin embargo, la tarde de este pasado 27 de julio, Carlos Bonavides había pedido que lo llevaran a urgencias.

"Cuando Carlos llegó al hospital, bajó solo del coche porque el chófer fue a estacionarse, pero al bajar se desmayó. Cuando llegué ya lo habían canalizado porque llegó al hospital con deshidratación severa", contó Yodi Marcos, quien agregó que estaban a la espera del resultado de unos últimos estudios para descartar que el actor sea sometido a una cirugía.