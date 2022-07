La Academia 2022. Revelan diagnóstico médico de los alumnos tras hospitalización

La Academia 2022 está en medio de la polémica luego de que los alumnos fueran hospitalizados de emergencia y de que Rubí diera positivo a covid-19. Sin embargo, ahora que Nelson, Eduardo, Andrés y Santiago regresaron a la casa, el reality por fin reveló la verdadera causa de su hospitalización y dio declaraciones sobre Montse Barojas, la nutrióloga que los atendía.

La Academia 2022. ¿Por qué hospitalizaron a los alumnos?

A través de sus redes sociales, La Academia 2022 reveló que la verdadera causa por la que los participantes fueron hospitalizados fue debido a una fuerte gastroenteritis que terminó en un cuadro de deshitratación y una infección estomacal. Cabe mencionar que Rubí es la única que dio positivo a covid-19, por lo que los síntomas que ella presentaba fueron un tanto diferentes a los de sus compañeros.

La joven se encuentra aislada en un hotel y recuperándose; tiene a un especialista que está a cargo de su salud y se espera que se reponga en los próximos días para que regrese a sus actividades diarias.

Por otra parte, los demás alumnos de La Academia 2022 como: Santiago, Andrés, Nelson, Eduardo, Mar y Cesia, ya salieron del hospital y regresaron a la casa, por lo que se encuentran preparándose para los siguientes conciertos.

¡Están de vuelta! uD83DuDE4FuD83CuDFFC Así fueron recibidos ANDRÉS, EDUARDO y SANTIAGO a su regreso a la casa de #LaAcademia. uD83EuDDE1uD83CuDFA4uD83CuDFB6 pic.twitter.com/TLQIowhRVG — La Academia (@LaAcademiaTV) July 28, 2022

La Academia 2022. ¿La nutrióloga fue la culpable de los alumnos hospitalizados?

La nutrióloga de La Academia 2022, Monste Barojas, causó controversia desde hace varios días, pues exalumnos del reality exhibieron las dietas estrictas que los obligaban a seguir y es que la gota que derramó el vaso fue la hospitalización de Eduardo el pasado domingo y el desmayo de Santiago en pleno concierto, pues luego de esto fue despedida de su cargo.

Todo empeoró cuando el lunes se dio a conocer que todos los participantes de La Academia 2022 habían sido hospitalizados de emergencia. Ante esta situación, Montse Barojas, la supuesta nutrióloga, fue atacada en redes sociales luego de que tanto el director Alexander Acha y el productor Ángel Aponte la hicieran responsable del estado de salud de los alumnos.

La situación no paró ahí, ya que la nutrióloga de La Academia 2022 arremetió contra la producción argumentando que no era su culpa y que eran ellos los que no tenían dinero para comprarles comida a los participantes en la casa.

Sin embargo, internautas se dieron a la tarea de investigar quién es Montse Barojas, y descubrieron que no es nutrióloga, pues en realidad estudió mercadotecnia; además, exhibieron vídeos de cuando participó en "Enamorándonos".

Sólo para que chequen la cédula profesional de la "nutrióloga"



SI NO ESTUDIASTE NUTRICIÓN NO PUEDES INDICAR UN RÉGIMEN DE ALIMENTACIÓN, LA NUTRICIÓN NO ES FÁCIL



PONGAN A VERDADEROS PROFESIONALES DE LA SALUD#LaAcademiaDesafia#LaAcademia pic.twitter.com/ZeAuVqXlDY — Ari (@arii_arevalo) July 25, 2022

La "nutrióloga" de La Academia se vio obligada a cerrar sus redes sociales por todo el "hate" que le estaba llegando por parte de seguidores y fanáticos del reality.

Sin embargo, ahora que el programa de TV Azteca reveló el diagnóstico médico de los alumnos tras ser hospitalizados, la producción de La Academia 2022, deslindó a la supuesta nutrióloga, Monste Barojas, de lo sucedido.