“La Bamba” le da alegría

Ruensito, quien ha saltado al mundo del espectáculoscon canciones como “Me corono” y “Cien x cien”, lanzó “Dale bamba”, un remix del clásico tema: “La Bamba”.

El cantante, de origen michoacano y actualmente radicado en España, señala que para él “dale bamba” es una expresión con el mismo sentido que “hakunamatata”.

“Estás estresado, dale bamba; estás enojado, dale bamba; estás triste, estás frustrado o con el corazón roto, dale bamba… es el hakunamatata mexicano”, dice el cantante en entrevista con el Diario.

“Es un remix de la tradicional canción que ahora está modernizada a un género que es el trap latino y al que muchos artistas mexicanos estamos incursionando y al estilo Ruensito, como se puede ver en el videoclip”, explica el cantante.

Ruensito, quien el mes pasado se presentó en el zócalo de Ciudad de México, dice que para él cantar “La Bamba” era como una forma de protegerse.

“Cuando era niño (la canción) me daba mucha alegría, un ambiente de fiesta... pero conforme fui creciendo le fui tomando otro enfoque, y ahora, estando en un proceso interno de conocerme y quererme cada vez más, me di cuenta que ‘La bamba’ me ayudó a alejarme de todo y me ponía feliz...”.

Le gusta tanto la canción que una vez estando en la iglesia Sacré Coeur de París se animó a cantarla en las escalinatas del atrio.

“Había una vibra muy bonita, una energía de paz que se interrumpió cuando empecé a cantar ‘La bamba’. Fue una explosión de locura”.

Ruensito, quien ha vivido en varios países, entre ellos Líbano, no se había planteado que la lejanía lo ha llevado a valorar más el folclor mexicano.

Añade que creció escuchando a artistas como Dulce, Marisela, José José y Lupita D’Alessio.

Acerca de que si ha recibido comentarios por meterle arreglos urbanos a una de las canciones más famosas del repertorio popular mexicano, Ruensito dice que respeta todas las opiniones.

“Me enfoco en lo positivo. La canción ha recibido mucho amor. La gente que ha logrado escuchar la letra o ver el vídeo dice: ‘es diferente a lo que estoy acostumbrado a escuchar, pero eso se llama proponer’, y eso es lo que me ha dado más amor”.

Aunque, reconoce que hay comentarios opuestos. El cantante prepara su siguiente sencillo, “Chiquibombom”, y una colaboración con un artista barcelonés.— IVÁN CANUL EK