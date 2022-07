Survivor México 2022. Modelo exparticipante denuncia al reality: "Son gordofóbicos"

GUADALAJARA.— Survivor México es uno de los realitys shows de TV Azteca que se había mantenido al margen de las polémicas, pero recientemente una modelo exparticipante de la competencia dio a conocer que fue víctima de gordofobia mientras estuvo concursando. Incluso, la también actriz afirma que a pesar de haber sido eliminada, sigue enfrentándose a los comentarios de odio en su contra.

Survivor México 2022. Actriz exparticipante denuncia al reality: "Son gordofóbicos"

Italivi Orozco, quien participó en la tercera temporada de Survivor México 2022 en entrevista para el programa 'Chisme No Like' reveló que fue víctima de comentarios negativos y malos tratos debido a su peso.

La modelo originaria de Guadalajara, Jalisco, era integrante de la tribu Halcón, pero se convirtió en la segunda eliminada tras perder el 'Juego de Extinción' contra Karim Sayeg, su compañero de tribu, y contra Rogelio Torres, de la tribu Jaguares.

En la charla con los presentadores del programa transmitido por YouTube, Italivi argumentó que durante su estancia en el reality show sintió que fue víctima de gordofobia por parte de sus compañeros, quienes llegaron a juzgarla sin darle oportunidad de demostrar sus capacidades.

"Había mucha gordofobia la verdad... a veces era como de 'ay, ya viene la gordita', yo les demostré no una, varias veces que sí podía, y yo estoy orgullosa de eso... y 'Survivor' no era para gente atlética, es para gente real", indicó Italivi a Javier Ceriani.

Pero Italivi Orozco no solo habló del mal comportamiento de sus compañeros, también denunció a la producción, pues la actriz afirma que muchas de las actividades que realizó no fueron televisadas.

La actriz acusa a la producción de la tercera temporada de Survivior México 2022 de haberla hecho quedar mal ante los televidentes, aunque debido a esta presunta discriminación, también cree que hay quienes ni siquiera sabían que participó en la edición que inició el pasado 6 de junio.

De acuerdo con Italivi, la producción de Survivor México desatando los comentarios de odio en su contra.

"Me sorprendí mucho porque cuando salgo y veo mi celular, me doy cuenta del 'hate' [odio] que nunca había tenido en mi vida, o sea de gente que decía 'ojalá y te hubieras muerto', y yo decía; '¿por qué, o sea, de dónde viene tanto odio?', y ya cuando vi a mi familia me dijeron: 'es que nunca salió que te esguinzaste, nunca salió que te abriste la rodilla', entonces sí me moleste porque me hicieron quedar mal, como una gorda débil que no corría, que no hacía nada, cuando yo aún lastimada corría", detalló la oriunda de Guadalajara.

"Cuando yo vi que lo editaron, pues sí me enfrenté a mucho odio, hasta la fecha, a mucha gordofobia, a muchos comentarios de 'ay claro, la gorda', 'para qué la metieron si no hizo nada', 'maldita', y yo todo lo que sufrí dentro del programa", agregó la exparticipante de Survivor México 2022.

La también modelo señaló que la molestia que le generó ver que el programa fue editado para hacerla ver débil, lo cual la expuso a ataques por parte del público cuando salió de la competencia, no fue lo único con lo que tuvo que lidiar, pues Italivi afirma que sufrió una traición por parte de una de sus compañeras de la tribu Halcón.

“Cathe (López) me traicionó, fue y le dijo a todos que votaran por mí, porque yo estaba operada de las rodillas recién y que yo no podía seguir así”, declaró la actriz, quien asegura fue menospreciada por su peso.

Survivor México 2022: ¿Quién es Italivi Orozco?

Italivi Orozco Jaramillo es una actriz y modelo nacida en Guadalajara, Jalisco.

La exparticipante de Survivor México 2022, ha trabajado en películas como ''Vida Express'' (2011) y en series como ''La Bella y las Bestias'' (2018), ''Descontrol'' (2018), y recientemente junto a la actriz Ana de la Reguera en ''Ana'' (2020).

Italivi también se ha convertido en una reconocida modelo curvy, por lo que ha colaborado para diferentes marcas de ropa, así como en algunos comerciales.

La joven se ha caracterizado por defender la inclusión de las diferentes formas de los cuerpos. De igual modo, trabaja para que las personas curvy tengan un espacio en la industria del entretenimiento y la publicidad.

“Yo soy actriz desde muy pequeña, pero hace al rededor de seis años empezó la moda curvy en México y como no había modelos curvy era como de ‘¿quién se anima a modelar en lencería?’ Nadie quería, entonces nos agarraron a las actrices que éramos gorditas, y Glenda Reyna nos preparó, y fue como un camino de body positive y de tener confianza en ti”,, comentó la actriz que participó en la serie 'Ana' de Amazon.

