Viuda de Fernando del Solar pelearía por casa a nombre de hijos de Ingrid Coronado

Fernando del Solar murió el 30 de junio y si bien la noticia causó mucha tristeza en el mundo del espectáculo, sin duda alguna los más afectados por su partida fueron los hijos de Ingrid Coronado y Anna Ferro, esposa del conductor.

Cabe mencionar que desde su fallecimiento, se dio a conocer que Del Solar habría dejado todos sus bienes a nombre de Luciano y Paolo, sin embargo, ahora parece que su viuda entraría en un pleito legal por la casa de Cuernavaca en la que Fernando pasó sus últimos días. Aquí los detalles.

Casa de Fernando del Solar está a nombre de los hijos de Ingrid Coronado

Jorge Carbajal, periodista de espectáculos, reveló en su canal de YouTube, que las cosas entre la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro e Ingrid Coronado y sus hijos no acabaron tan bien como parece, pues ahora la esposa del conductor estaría peleando por la casa en Cuernavaca en la que vivió estos últimos años.

La propiedad fue adquirida por Ingrid y Fernando cuando aún estaban casados y desde un principio acordaron ponerla a nombre de sus hijos, Luciano, Paolo y Emiliano, pues aunque era hijo de la conductora con su exesposo Charly, él siempre lo considero como su papá y Del Solar como otro hijo.

Fue a raíz de que Fernando del Solar fue diagnosticado con cáncer que decide irse a vivir a esa propiedad en Cuernavaca, pues por órdenes médicas tenía que alejarse de la contaminación de la ciudad de México.

"Vivía en una casa muy grande y muy bonita, que resulta que compraron entre él e Ingrid Coronado. Hace como ocho o nueve años, cuando él se entera que padecía cáncer, Ingrid y Fernando deciden abrir un fideicomiso con esta casa y lo ponen a nombre de sus tres hijos, por cualquier cosa que pasara". dijo Jorge Carbajal

De acuerdo a lo que reveló el periodista, cada fin de semana los hijos de Ingrid Coronado visitaban a Fernando del Solar en esa casa, pues pese a los problemas que tuvieron entre ambos, nunca existió un problema por que los niños, incluyendo Emiliano, tuvieran relación con su papá.

"Los hijos lo visitaban cada fin de semana, y por hijos me refiero a los dos hijos que tuvieron en común y también iba Emiliano, el hijo mayor de Ingrid y Charly, porque siempre tuvieron esa buena relación."

¿Por qué Anna Ferro quiere quitarle la casa a los hijos de Ingrid Coronado?

Sin embargo, a los 15 días que murió Fernando del Solar, su esposa Anna Ferro comenzó a investigar sobre el fideicomiso del conductor para ver si podía pelear por esa propiedad en la que incluso ella vivió con él desde que se hicieron pareja.

La viuda de Fer del Solar se comunicó con las personas encargadas de ese tema pidiendo información al respecto, pues quería saber si aparecía su nombre; cuando le dijeron que no, ella argumentó que Fernando le había dicho que quería que esa casa estuviera a nombre de la hija de Anna Ferro y por eso quería saber los detalles del fideicomiso.

"Resulta que pasan 15 días de que murió Fernando del Solar y Anna Ferro se comunica con la gente que tiene a su cargo el fideicomiso, y me cuentan que lo que dijo es 'oye soy la viuda de Fernando del Solar y quiero saber sobre el fideicomiso que mi marido dejó', entonces checaron y le preguntaron que quería saber, pero no le dieron información porque su nombre no aparecía"

Anna Ferro pidió de nueva cuenta que buscaran bien y checaran si no aparecía su nombre o el de su hija, y le indicaron que no. Ante esto, la esposa de Fernando del Solar les dijo que le parecía muy extraño todo ya que él había sido muy claro con esa decisión, así que comentó también que realizaría todo el papeleo necesario y todo lo que fuera para cambiar esa propiedad a nombre de su primogénita y que no quede en manos de los hijos de Ingrid Coronado.

En la empresa le explicaron que no le podían dar mayor información y terminaron colgándole el teléfono, sin embargo, Jorge Carbajal informó que si Fernando del Solar no hubiera podido tomar esa decisión sin antes informarle a su exesposa, Ingrid Coronado, porque ella es también responsable de dicha propiedad.

Hasta el momento ni Anna Ferro ni la conductora Ingrid Coronado han dado alguna declaración ni desmentido o confirmado esta información.