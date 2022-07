Galilea Montijo deja el programa "Hoy", ¿Carlos Arenas la sustituirá?

CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo sorprendió a sus compañeros y televidentes del programa "Hoy" al anunciar que dejará por un tiempo el matutino. Adelantándose a los rumores y especulaciones de la prensa, la conductora destacó que su ausencia será temporal por lo que aclaró que no la corrieron del programa ni de Televisa, pero ¿ya tiene reemplazo?

En la emisión de este viernes 29 de julio, la tapatía reveló que se ausentará del matutino "Hoy" por un tiempo, sin embargo, antes de dar a conocer esta noticia, Galilea les jugó una broma a sus compañeros.

"Vamos con cosa bonitas para nosotros, es que les quiero decir algo...", inició diciendo 'Gali' evidentemente emocionada y con la intención de hacerles creer a sus presentadores que estaba embarazada; sin embargo, después les confesó que se tomaría un tiempo de descanso.

Asimismo, Galilea Montijo aclaró que su salida temporal no se debe a que tenga problemas con la producción del matutino de Televisa, sino porque se tomará unas vacaciones de dos semanas.

"Yo me voy a tomar unas vacaciones, me voy unas dos semanitas. Me urgen (las vacaciones), la verdad", detalló la también empresaria.