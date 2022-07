Paul Stanley arremete contra Mario Bezares tras broma sobre Paco Stanley (VÍDEO)

Hace unos días, influencers e integrantes de "La Cotorrisa" hicieron una parodia sobre la muerte de Paco Stanley desde el restaurante "El charco de las ranas", lugar en el que fue asesinado el presentador.

Ante esto, Mario Bezares, quien estuviera presente en el lugar de los hechos y a quien declararan cómplice de este suceso, hizo una broma sobre su muerte, cosa que a Paul Stanley, hijo de Paco, no le agradó del todo y arremetió en contra del conductor. Esto fue lo que dijo.

¿Qué broma hizo Mario Bezares sobre la muerte de Paco Stanley?

Luego de que Ricardo Pérez y Slobotzky de "La cotorrisa" junto con Alex Montiel e Ivan Mendoza recrearan el momento en el que Mario Bezares fue al baño justo antes de que asesinaran a balazos a Paco Stanley a las afueras de "El charco de las ranas", el también presentador, se "burló" de la muerte de su supuesto amigo haciendo también esa misma escena con su familia y desde otro lugar.

A través de su cuenta de TikTok, Mario Bezares (@mayitobezares) decidió hacer en modo de broma la referencia a la muerte de Paco Stanley y mientras estaba en un restaurante acompañado de su esposa e hijos, hubo un momento en el que se levantó y dijo "Familia, voy al baño", a lo que todos sus acompañantes de inmediato se levantaron y le hicieron saber que iban todos juntos.

Mario Bezares dijo burlándose "ni mi familia me respeta". Los comentarios y reacciones no se hicieron esperar y aunque en un principio muchos atacaron a "La cotorrisa" y otros influencers por esta broma, lo que hizo Mario Bezares también dejó opiniones y comentarios entre los internautas asegurando que su "chiste" no era de buen gusto.

Paul Stanley responde a Mario Bezares sobre broma de su papá

La broma de Mario Bezares sobre la muerte de Paco Stanley llegó a manos de Paul Stanley, hijo del famoso conductor, que respondió bastante molesto por la situación y arremetió en su contra, pues asegura que él es el menos indicado para hacer ese tipo de comentarios y bromas fuera de lugar, pues aunque ya pasó mucho tiempo desde el asesinato de su padre, el hecho de que no se esclareciera el caso ni supieran en realidad por qué fue que lo mataron, es un tema que aún duele y con el que vive todos los días.

“Me parece muy desagradable que haya hecho esto. Este señor tiene que jugar con la muerte de mi padre “su amigo” como él decía, me parece una bajeza total... deja pensar muchas otras cosas, porque también cuando pasó todo eso, pues ellos no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas entonces hay que tener cuidado con lo que uno hace”.

Asimismo, el conductor de "Hoy", Paul Stanley, reveló que como hijo aún tiene la incertidumbre de muchas cosas respecto a la muerte de su padre, pero aún así cree que Mario Bezares no es la persona correcta para hablar de ello.

"Como hijo te quedas con cierta incertidumbre después de tantos años y no saber quién, qué fue lo paso, pero bueno creo que este brother es la persona menos indicada para hacer estas bromas. Yo entiendo que el dolor y por todo lo que pasó fue una catarsis”, dijo Paul