Will Smith reaparece; publica un vídeo para disculparse por abofetear a Chris Rock

NUEVA YORK.— Will Smith nuevamente se disculpó con Chris Rock por abofetearlo durante la transmisión de los Premios Oscar 2022. Y a cuatro meses de la agresión, el también cantante afirmó que su comportamiento fue “inaceptable”, asimismo, el actor reveló que trató de contactar al comediante para hablar sobre el incidente, pero Rock dijo no estar listo para un encuentro.

El actor de "Soy Leyenda" y 'King Richard" reapareció y mediante sus redes sociales compartió un clip en el que otra vez se disculpó por su violenta reacción en contra del comediante Chris Rock, quien se burló del problema de alopecia de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith.

En su vídeo, Will Smith inició admitiendo que no fue correcto su comportamiento, asimismo afirmó estar "profundamente arrepentido" y "listo para hablar".

“No hay parte de mí que piense que esa fue la manera correcta de comportarse en ese momento... estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo...” externó Smith en su vídeo de menos de seis minutos publicado este viernes 29 de julio, mismo en el que se dirigió a Chris para señalarle: “Estoy aquí cuando estés listo para hablar”.

Asimismo, Will manifestó sentirse realmente mal por haber abofeteado a su colega comediante en plena transmisión en vivo de los Premios Oscar: "Me siento como un m*#$rda", confesó el actor en su vídeo a modo de disculpa.

Es importante señalar que Smith ya había pedido perdón en una publicación hecho en su cuenta de Instagram un día después de la gala de los premios de La Academia.

En la grabación que ha desatado los comentarios, Will Smith también mencionó que ha intentado hablar con el comediante, pero éste se ha negado:

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que: 'no está listo para hablar', cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré Chris: 'te pido disculpas'. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", aseveró el actor.

El también cantante aprovecho la publicación de su vídeo para disculparse con la familia de Rock y especialmente con la madre de éste, Rosalie, quien estaba horrorizada de ver a su hijo lastimado.

Recordemos que en una declaración que la señora hizo a la revista US Weekly indicó que: “cuando abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos. Realmente me abofeteó”.

Debido a las palabras de la mamá de Chris Rock, Will Smith también se disculpó con Tony Rock, el hermano menor del comediante: “No me di cuenta de cuántas personas resultaron lastimadas en ese momento”, puntualizó el histrión.

El ganador del Oscar en la categoría de 'Mejor actor' optó por disculparse con su propia familia “por la tensión que les provocó a todos”.

Sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, quiso dejar en claro que ella no hizo nada para alentar la bofetada que le dio a Chris Rock: “Jada no tuvo nada que ver con eso”.

Igualmente, se disculpó con sus compañeros nominados al Oscar por haberles “robado y empañado su momento”.

Will Smith vetado de los Premios Oscar

Tras la agresión de Will Smith al comediante y presentador de TV, la academia cinematográfica prohibió al actor asistir a los premios Oscar o cualquier otro de sus eventos durante 10 años, esto a pesar de que Smith se disculpó con Rock en un después de la ceremonia y mediante un comunicado en el que admitió que lo que hizo estaba “fuera de lugar y que se equivoqué”.

“Lo siento, realmente no es suficiente”, dijo Smith en su más reciente vídeo en el que también mencionó que está dolido porque no ha estado a la altura de las expectativas de los fans. “Decepcionar a la gente es mi trauma central”.

