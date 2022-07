Actores de “La Casa del Dragón” llegan a México

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Explorar el lado doméstico de la familia Targaryen de la famosa historia de “Game Of Thrones” (2011), hizo que Matt Smith y Fabien Frankel, actores de la precuela “La Casa del Dragón (House Of The Dragon)”, llegaran a la conclusión de que sus integrantes “deben ir a terapia”, comentaron ayer entre risas en su visita a Ciudad de México.

“Mi opinión desde afuera —porque yo no soy Targaryen (en la ficción)— es que deberían ir a terapia, Matt cree que deberían ir a terapia familiar”, bromeó Frankel en conferencia con medios mexicanos y aseguró que sería interesante ver un episodio en el que la familia asistiera a una sesión.

“A mí me gustaría verlo”, dijo Smith.

Los actores retoman la historia de “Game Of Thrones” para darle vida a un universo sucedido 270 años atrás, antes de que comenzara la guerra por el Trono de Hierro, según indico Smith, y está basada en la novela “Fuego y sangre”, del autor George R. R. Martin.

Esta lejanía con los personajes que enamoraron al público como Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya Stark, entre otros, les dio la libertad a los actores de reinventar el universo, sin pensar en la exigencia de los espectadores.

“Esto se desarrolla mucho tiempo antes que ‘Game Of Thrones’, la presión del público es algo bueno porque ya tienen la pasión, siguen la serie, pero se ha adaptado, queremos crear algo entretenido, si lo es o no ya no depende de nosotros”, aseguró Smith, quien da vida a Damon Targaryen en esta versión.

Desde su perspectiva, que la serie se enfoque específicamente en la exploración de una sola familia, tras haber presentado a los espectadores a muchas familias del mundo de Martin, permite un acercamiento más íntimo a la historia.

“La dinámica familiar de los Targaryen es muy complicada, por un lado son muy complejos, hacen cosas muy extremas, ya se vio hasta dónde llegan muchos de los personajes, son extraños, pero en la misma medida son una familia normal y nos estamos enfocando en su naturaleza doméstica”, dijo Smith, quien adelanta que la serie es tan violenta, sangrienta y dramática como la primera.

Fabien y Matt avisan que el desarrollo de sus personajes está entre la locura y la grandeza, pero que esta ambigüedad que manejan todos ellos, aunado a la fantasía, es uno de los elementos más atractivos del universo de “Game Of Thrones”.

“Creo que hay ciertos temas con los que cualquiera se puede relacionar, casi todos tienen una familia, sienten ira, ansiedad, estos personajes sienten lo mismo pero los pone en escenarios mágicos de dragones y pelucas rubias estamos creando realidad y fantasía”, consideró Frankell.

La serie “La Casa del Dragón”, que se estrenará el 21 de agosto en HBO Max, no será la última producción derivada de la historia principal pues la plataforma ya está desarrollando otra serie sobre la novela corta “Dunk y Egg”.

No se descarta la creación de “Los nueve viajes”, acerca de los viajes marítimos de Corlys Velaryon.