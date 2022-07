CIUDAD DE MÉXICO.— Facundo debido a su irreverencia se ha convertido en uno de los conductores más reconocidos de la televisión mexicana, además de ser uno de los pocos presentadores que ha tenido el privilegio de trabajar en las dos televisoras más importantes del país, es decir, Televisa y TV Azteca, pero ¿a qué se debió ese cambió si él tenía exclusividad en San Ángel? Él mismo lo reveló.

Facundo confiesa por qué se fue de Televisa en 2016

Para sorpresa de varios, a principios de junio, Facundo anunció que regresaba a Televisa luego de seis años de trabajar en TV Azteca estando a cargo de programas como "La Isla'' y ''Mi pareja puede''.

Tras su regresó a la televisora en la que inició con su carrera como presentador de TV, el también locutor ha estado de invitado en varios programas, uno de ellos ''Faisy Nights'', conducido por Faisy y Mariana Echeverría. Estando ahí, el conductor aprovechó para revelar los motivos de su salida de la empresa de San Ángel en 2016.

Facundo confesó que estando en Televisa lo explotaron, pero a su regreso las cosas han sido distintas.

Asimismo, el conductor reveló que en TV Azteca le fue bien, pero siempre quiso regresar a Televisa, por lo que siempre guardó la esperanza, además de que aseguró que conocía la "clave" para que en la televisora de San Ángel lo volvieran a llamar.

"No sabes cómo fui explotado cuando era morro aquí, hasta que me fui y luego ya regresé, ahora sí hasta camerino tengo... La clave es decir: 'yo aquí estoy de pelos, yo aquí estoy poca madr*#$', en realidad no estaba", explicó sobre la que, según él, fue la clave para poder regresar a Televisa.

Cabe destacar que el primer acercamiento de Facundo con la empresa de San Ángel fue cuando estuvo de invitado en el programa "Me Caigo de Risa" a pesar de que seguía perteneciendo a las filas de TV Azteca, sin embargo, en aquella ocasión, el productor Lalo Suárez le comentó que tenía un nuevo proyecto.

Por su parte, Faisy quiso destacar que "Facundo es el único personaje de la televisión que puede saltar de empresa a empresa a pesar de estar contratado en otra televisora".

Facundo "reveló" cuál televisora es mejor, Televisa o TV azteca

En el programa de Unicable, Facundo también habló de cómo fue cuando le externó a los ejecutivos de TV Azteca su posible salida; asegura que "lo dejaron en visto".

"Me dijo [Lalo Suárez]: 'Oye, ¿estás firmado allá?', y yo: 'no', 'tenemos un piloto que en una de esas te podría quedar bien', y entonces en ese momento yo les dije, a TV Azteca, 'oigan me están ofreciendo...', pero nadie me contestó, mi mensaje quedó en visto, y entonces vine a hacer el piloto en este programa", detalló Facundo.

Sin embargo, en entrevista con el programa "Hoy", el polémico presentador de TV reveló que en Televisa le habían ofrecido total libertad creativa para producir como él considerara mejor, pero en TV Azteca no.