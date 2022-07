CIUDAD DE MÉXICO.— Desde que los alumnos de La Academia 2022 fueron hospitalizados por presentar problemas de salud, el programa generó aún más la crítica. Aunque no solo los académicos dentro de la casa tuvieron complicaciones, pues Fernanda, la expulsada en el concierto 13, también fue a dar al hospital. Lo alarmante fue que la joven tuvo que acudir al nosocomio en dos ocasiones. Estando internada, reveló qué le pasó y cuál era su estado de salud.

La Academia 2022. Fernanda es hospitalizada, ¿qué le pasó?

Fernanda generó la preocupación de sus seguidores luego de dar a conocer que presentó problemas de salud por los que tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Anteriormente, la exalumna informó que presentó problemas en el estómago, pero tras una observación médica recibió un tratamiento que le ayudo a sentirse mejor.

No obstante, la exacadémica, a través de sus historias de Instagram indicó que tuvo una recaída y de nueva cuenta tuvo que asistir al hospital, pero en esta ocasión sí debió quedarse internada.

Fernanda desde la cama del hospital detalló qué le pasó. A pesar de mostrar un semblante decaído, la exalumna señaló que confía en que pronto mejorará.

“Aquí andamos… pues no me terminé de recuperar bien y tuvieron que hospitalizarme y aquí estoy, pero no se preocupen para que sepan que voy a estar mucho mejor y les mando muchos muchos besitos”, externó la joven.

Fernanda confirma que la comida de La Academia 2022 estaba cruda

La primera ocasión que la expulsada en el concierto 13 de La Academia 2022 informó que al igual que sus excompañeros tuvo que acudir al hospital, mucho se especuló sobre si la alimentación en la casa no habría afectó la salud de los alumnos. Debido a este rumor, sus fans cuestionaron a Fernanda, quien confesó que la comida que ingería en el reality show de TV Azteca estaba cruda.

“Tuve que acudir al hospital...me tuvieron que inyectar y yo pensé que era Covid, me hicieron prueba Covid y gracias a Dios no tengo Covid, pero sí tengo no sé si salmonela o una infección estomacal, pero pues ya estoy tomando medicamentos…” inició comentando la exacadémica.

"Creo que el cambio de alimentación pudo haber sido porque nos daban muchas ensaladas, mucho pollo, que si el arroz hervido, todo estaba como que a veces crudo, muy crudo, la verdura venía muy cruda también y yo sí sentí el cambio bien drástico y los primeros días yo sí andaba bien mal y mareada...”, detalló la joven el pasado martes 26 de julio en un vídeo.

Cabe destacar que Fernanda indicó que desde antes de ser expulsada de La Academia 2022 ya se sentía mal, pero prefirió no decirle a la producción, sin embargo, a su salida del reality de canto, el malestar la orilló a acudir al nosocomio y aunque recibió un tratamiento, recayó y ahora está internada y a la espera de mejorar.