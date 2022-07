Juan Solo regresa a los escenarios luego de dos años de ausencia

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Para el cantante Juan Solo, sus fans siempre han tenido un lugar muy especial en su vida, pues desde que surgió, en las redes sociales, ha recibido un amor incondicional.

“Como yo empecé en las redes sociales es algo que forma parte de mi historia, desde que mi primera canción, ‘Querido corazón’, se viralizó en aquel momento y me permitió que mi página de Facebook creciera y se convirtiera en una página de artista y me comenzaron a pasar muchas cosas por las redes”, recordó.

Contacto directo

Es justo por esta razón, que el famoso siempre está al pendiente de sus redes, pues le gusta tener este acercamiento con sus fans, de una manera orgánica y que la interacción sea constante de manera mutua.

“Esto no funciona si soy solo yo, creo que del otro lado hay personas que también me permiten ser parte de su historia con mi música y pues es ahí donde surge la magia”, dijo Juan.

El cantante estuvo lejos de los escenarios y de la música en vivo, razón que lo mantuvo separado de su público y en este regreso, de la mano de Universal Músic, podrá estar de nuevo con ellos.

Recientemente y después de dos años de ausencia, el músico se dice completamente enfocado en el concierto que se llevará al cabo el 2 de septiembre en los escenarios del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Solo adelantó que en esta etapa de su carrera está listo para dar un pequeño salto, por eso, en sus nueva producción discográfica decidió probar con estilos como el funk y no se niega a una próxima fusión de ritmos o géneros como el rockabilly.

“Estoy por estrenar un par de canciones del disco que se viene. Quiero ver qué cara pone la gente, me gusta salir de mi zona de confort pero siempre relacionarlo a el pop, si no es divertido me cuesta mucho trabajo”, indicó.

“Me fascina el ritmo rockabilly, es un mundo que me gusta y disfruto mucho cuando lo veo bailarse y estaría padre versionar una de mis rolas para ver cómo se siente y traer un par de personas que lo bailen chido”, agregó.

Además detalló que para su presentación tiene planeadas un par de sorpresas, como un par de colaboraciones que, aunque todavía no están confirmadas, le emocionan mucho.

“Todavía no las tengo super confirmadas para decirte quienes, pero sí hay sorpresas y más porque es mi primera producción de la mano con Universal Music, ya que fui artista independiente siete años y medio y unos meses antes de la pandemia formo parte de la familia Universal”, finalizó.