"Stranger Things": actor que da vida a Vecna habla de su alcoholismo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La fama mundial y el reconocimiento del público llegaron de manera casi inesperada para el actor Jamie Campbell Bower luego de dar vida a Vecna, el temible villano de la serie “Stranger Things”.

Si bien es cierto que este no es el primer papel importante que ha hecho —anteriormente protagonizó la cinta “Cazadores de sombras” y formó parte de la saga de “Crespúsculo”—, sí ha significado una nueva etapa en su vida, ya que confesó que al inicio de su carrera se encontraba luchando contra un terrible problema de adicción al alcohol.

“Adicto activo”

Bower, de 33 años, habló al respecto en sus redes sociales y aseguró que debido a su alcoholismo estuvo internado en un hospital de salud mental: “Hace 12 años y medio era un adicto activo. En ese momento no solo me lastimaba a mí, sino a todos aquellos a mí alrededor que más amaba. De hecho, estaba tan mal que llegué a terminar en un hospital de salud mental”, escribió.

El británico también agradeció que esta situación forme parte de su pasado y que ha podido rectificar todos los errores que cometió cuando no estaba sobrio: “Ahora, hace 7 años y medio, me encuentro limpio. Cometí muchos errores en mi vida pero todos los días son una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Así que, para todos aquellos que se levanten pensando: ‘Oh, Dios, no de nuevo’, les prometo que hay un camino. Estoy muy agradecido por estar donde estoy hoy. Estoy muy agradecido por estar sobrio. Estoy muy agradecido por estar”.

Por último, Bower compartió una de las frases que le han ayudado a salir adelante, misma que fue replicada en Twitter por sus fanáticos para expresarle su apoyo: “Recuerden, somos todos un trabajo en proceso”.