Fernando del Solar. ¿A cuánto asciende la fortuna del conductor de 'Venga la Alegría'?

CIUDAD DE MÉXICO.— Fernando del Solar murió el pasado jueves 30 de junio a los 49 años de edad a causa de una neumonía, según lo declarado por su última esposa, Anna Ferro. La inesperada noticia puso de luto al medio del espectáculo, pero también despertó la curiosidad de quienes querían conocer quién se convertiría en su heredero y por ende de cuánto era la fortuna que acumuló el conductor de 'Venga la Alegría'.

¿De cuánto es la fortuna de Fernando del Solar?

Recordemos que el presentador de TV originario de Argentina llegó a México en la década de los 90.

Aunque Fernando fue uno de los conductores favoritos de la televisión mexicana, antes de lograr colocarse en el gusto del público, Del Solar se desempeñó como modelo y actor de unas cuantas telenovelas de TV Azteca.

Posteriormente, su talento y carisma le permitieron dar el gran salto a la conducción, por lo que con una carrera ya sólida fue incluido en varios programas matutinos y especiales de fin de semana.

Debido a que Fernando del Solar formó parte de importantes proyectos televisivos, se estima que pudo haber forjado una millonaria fortuna, incluso se habla de una cantidad de dinero en dólares.

De acuerdo con el portal Heraldo Binario, el conductor de "Venga la Alegría" pudo haber logrado una fortuna de un millón de dólares, es decir, casi 20 millones de pesos. Pero este monto habría disminuido considerablemente tras ser diagnosticado con el tipo de cáncer conocido como Linfoma de Hodgkin.

A partir de ese momento, el conductor de TV se retiro de la pantalla chica y se rumorea que habría sufrido diversos problemas económicos.

Sin embargo, pese a que Fernando del Solar había dejado su carrera como conductor, los dos últimos 2 años antes de morir, se enfocó en dar conferencias motivacionales, e incluso lanzó un libro, el cual tituló: "¡Arriba los corazones!, y en el que habla de su carrera y su experiencia con el cáncer.

Asimismo, también colaboró en revistas y abrió su canal de Youtube, por lo que con esto habría generado ingresos que le ayudaron a sobrellevar la presunta crisis económica que sufrió.

Fernando del Solar. ¿De cuánto es la fortuna que habría heredado a su familia e hijos?

A Fernando del Solar le sobrevive su esposa Anna Ferro, y los dos hijos que tuvo con Íngrid Coronado: Luciano y Paolo, a quienes según la prensa mexicana no podía ver con frecuencia, pero siempre se hizo cargo de ellos; y sobre la cantidad de dinero que dejó Del Solar se desconoce hasta el momento.

Asimismo, no se sabe a cuánto asciende la fortuna del conductor de 'Venga la Alegría', pero rumores indican que lo mucho o poco que acumuló el argentino en sus últimos años de vida, lo dejó en manos de Ingrid Coronado, quien se encargará de administrarlo hasta que sus hijos tengan la edad suficiente para recibir su dinero.

Cabe destacar que Fernando del Solar siempre aseguró que no desampararía a sus niños:

"Yo mensualmente me encargo de los pagos de mis hijos de la escuela, del seguro médico y otras cosas más, dentista, todas las cosas que ocupen ellos, ropa, uniformes, reinscripciones, de todo eso siempre me he encargado yo", dijo el ex de Ingrid alguna vez en una entrevista.

Algunos medios de comunicación han dicho que Del Solar no quiso dejar sin herencia a su última esposa, la maestra de Yoga, Anna Ferro, pero debido a que su muerte fue muy precipitada, posiblemente no tuvo tiempo de cambiar su testamento para incluir a su última esposa, con quien se casó hace a penas unos meses atrás