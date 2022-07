Fernando del Solar. Sus hijos se despidieron de él con emotiva carta

Comparta este artículo

Fernando del Solar, famoso conductor quien murió el pasado jueves 30 de junio a causa de una neumonía, ha dejado sin duda una huella no solo en el mundo del espectáculo y en su familia, sino también en los miles de seguidores y fanáticos que tenía.

El que fuera esposo de Ingrid Coronado luchó muchos años con el linfoma de Hodgkin y, aunque se logró recuperar, desafortunadamente a raíz del fallecimiento de su padre, sus defensas bajaron y una gripe lo atacó al volverse neumonía. Ante esta tristeza irreparable, se dio a conocer cómo es que sus hijos lograron despedirse de su padre.

Hijos de Fernando del Solar se despidieron con una carta

Fue el actor Rodrigo Cachero, íntimo amigo de Fernando del Solar, quien reveló para Ventaneando que Luciano y Paolo llegaron al funeral para despedirse de su padre con una emotiva carta.

"Vino Ingrid muy temprano y gracias a Dios los niños pudieron entregarle una carta y pues cerrar de alguna manera con el gran padre que tienen",

Asimismo mencionó que él estará al pendiente de los hijos de su amigo y les brindará el apoyo que necesiten así como les hablará de la generosidad de su papá.

"En lo que Ingrid me permita, tengo una muy buena relación con ella, y así como Fer lo haría, yo intentaré en lo que se puede estar con Luciano y Paolo... si necesitan platicar, si necesitan alguna figura que les hable de su papá, que lo conoció 25 años, que les hablé lo lindo que era, lo trabajador, porque ahorita tienen 13 y 11, no sé qué tanto les recuerde, qué tanto estén en shock".

El actor mencionó que la relación entre Fernando del Solar e Ingrid Coronado era "cordial".

"Se veían para entregarle a los niños, a los chicos, creo que cada vez iba mucho mejor", agregó.

Rodrigo Cachero pide parar las criticas a Ingrid Coronado

Posteriormente, Rodrigo Cachero también invitó a los internautas a parar con las críticas y el odio hacia Ingrid Coronado, pues asegura que nadie sabe qué fue lo que pasó y pese a todo, es la mamá de los hijos de Fernando del Solar.

"Invito a la gente a que dejen de criticar y agredir a Ingrid, a fin de cuentas es la mamá de sus hijos, además no estuvimos ahí, y dos, apoyar a estos chicos que son el fruto del amor de Fer".

Además apoyó las declaraciones que hizo la esposa del conductor en la conferencia de prensa que se llevó a cabo el pasado viernes, en ésta Anna Ferro salió en defensa de Ingrid Coronado.

"Aprovecho para reforzar los que dijo Anna que me parece muy imprudente que se ataque a Ingrid, contestó increíble: fluyamos con amor. No se compra una vida que no es, y lo más importante es que Ingrid es la mamá de sus hijos, y que a fin de cuentas son chicos, de verdad no ataquen"

¿Dónde estarán los restos de Fernando del Solar?

Las cenizas de Fernando del Solar ya se encuentran en casa y serán esparcidas en el mar, así lo expresó su viuda Anna Ferro, quien tras la muerte del exconductor de Venga la Alegría ha compartido diversos mensajes de despedida a través de sus redes sociales.

“Por fin en casa… después al mar. Mi bello ser de luz, amore mío”, expresó mediante su cuenta de Instagram

Cabe mencionar que previamente, Anna Ferro ya había compartido otro mensaje desde la cuenta de su esposo, donde se ve a Fernando del Solar sonriendo y se lee “Arriba los corazones. Ya estoy en casa, feliz y tomado de la mano del jefe”.

La esposa de Fernando del Solar dijo que el famoso luchó hasta el último momento y que en los últimos momentos de vida estuvo tranquilo.