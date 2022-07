Shakira revelaría 'secretos' de Piqué para obtener custodia de sus hijos

Comparta este artículo

Tras la separación de Shakira y Piqué debido a una supuesta infidelidad por parte del futbolista con una joven de 20 años aproximadamente, ahora el principal problema es la custodia de sus hijos, Sasha y Milan, ya que ninguno se ha logrado poner de acuerdo y Shakira quiere llevárselos a Miami, mientras que Gerard quiere que se queden en España.

Ante la gravedad del asunto, se ha revelado que la intérprete de "La tortura" estaría por revelar ciertos secretos del defensa del Barcelona que podrían afectarlo severamente para que así ella se quede con la custodia de los pequeños. Esto sabemos hasta ahora.

Shakira revelaría secretos de Piqué para quedarse con sus hijos

Varias fuentes revelaron que los acuerdos entre Shakira y Piqué por la custodia de sus hijos siguen si resolverse, sin embargo, la cantante hará todo lo que sea posible para que Sasha y Milán se queden bajo su cargo; incluso se dijo que Shakira podría confesar algunos secretos e intimidades de Piqué con tal de afectarlo legalmente.

De acuerdo con el medio "Informalia", Shakira ha comenzado a crear un informe de Gerard Piqué en el que está recopilando información del futbolista para dar a conocer secretos que puedan dañar su imagen ante el caso de la custodia de los hijos.

"Es por ello por lo que tiene a personas rascando información y elaborando el macro informe de Gerard, con todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares", detallaron.

¿Por qué Shakira quiere irse a Miami?

En semanas recientes ha trascendido que la intención de la artista colombiana es llevarse a sus hijos a Miami, destino en donde tiene una mansión y donde probablemente tenga más conocidos o familiares, pues hace unas semanas salió a la luz que Shakira no era del agrado de los amigos de Gerard Piqué e incluso hasta le tenían un apodo que a ella no le agradaba.

También se comentó que quería regresar a su natal Colombia para estar con su familia, sin embargo, por el bienestar y la comodidad de Sasha y Milán, lo más probable es que su primera opción sea Miami.

¿Shakira podría ir a la cárcel?

La realidad es que si Shakira no se ha ido a Miami con sus hijos, independientemente de la batalla legal que tiene con Piqué, no puede hacerlo debido a las acusaciones por fraude de más de 14 millones de euros que tiene ante Hacienda.

Fuentes judiciales explicaron a este medio que en las últimas semanas se han acelerado las negociaciones entre los abogados de la cantante con la Fiscalía y el resto de acusaciones para alcanzar un acuerdo.

La Fiscalía cree que la cantante presuntamente incumplió sus obligaciones tributarias sobre IRPF y el impuesto de patrimonio al mantener un entramado societario para pagar menos impuestos y que en esa época iniciaba su relación con Piqué.

Cualquier acuerdo pasa por una aceptación por parte de la cantante de la comisión de los delitos y el pago de la multa estipulada, que podría ser de varios millones de euros. Pese a que pueda ser condenada a una pena de prisión, posiblemente inferior a dos años, no iría a la cárcel al no tener antecedentes y quedará suspendida siempre y cuando no delinca en varios años. Un tribunal debería refrendar el acuerdo por lo que la cantante debe pasar por un banquillo aunque sería un trámite.

De ser así, Shakira cerraría este calvario judicial que empezó hace casi cuatro años. Desde el inicio la cantante negó haber cometido ningún delito y aseguró que tenía residencia en Bahamas en esos años además de que sus asesores fiscales se encargaban de la administración de sus ingresos así como el pago de los correspondientes tributos.