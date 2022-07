Comparta este artículo

VERACRUZ.— Alfredo Adame parece que ya olvidó a Magaly Chávez, pues a casi un mes de anunciar su ruptura con la exparticipante de "Enamorándonos", el polémico exconductor de "Hoy" fue captado en compañía de una joven varios años menor que él, quien presuntamente sería su nueva "novia".

Alfredo Adame presume a joven como su "novia"; señalan que se parece a su ex

Este pasado fin de semana, Alfredo Adame sorprendió a los asistentes a un antro en Veracruz, donde el también actor además de fungir como DJ, no dejó pasar la oportunidad de presumir a quien parece ser su nueva conquista.

A través de su cuenta de Instagram, el expolítico publicó un vídeo en el que fue captado en compañía de una joven y misteriosa mujer. El clip que compartió Adame también dejó ver al actor bailando muy de cerca con la chica varios años menor que él.

"Solterito se disfruta más", fue el mensaje con el que Alfredo Adame acompañó su vídeo.

Aunque esa no fue la única publicación con la que presumió a su supuesta nueva "novia". El exconductor de "Hoy" también compartió una foto, en la que además de exhibir la cuenta de Instagram de la joven, la elogió describiéndola como "un ángel".

No obstante, las publicaciones de Adame en las que presumió a su joven "amiga", provocaron las comparaciones con su expareja Magaly Chávez, quien podría ya no retomar su relación con el actor, pues éste parece tener intenciones de iniciar un noviazgo con la joven que conoció en Veracruz.

¿Quién es la supuesta "novia" de Alfredo Adame? ¿Se parece a Magaly Chávez?

Sobre la presunta nueva "novia" de Alfredo Adame, se sabe poco, pero lo suficiente como para estar al pendiente de ella.

Marlene es el nombre de la joven de 30 años quien cuenta con más de tres mil 400 seguidores en Instagram. La "influencer" suele compartir fotografías y videos de su día a día, así como sus imágenes en las que luce sus mejores poses.

Y si bien, varios internautas tras el vídeo compartido por Adame, señalado que es una joven muy guapa, también indicaron que tiene un gran parecido con Magaly Chávez.

¿Por qué Alfredo Adame y Magaly Chávez terminó su relación sentimental?

Hace un par de semanas, Alfredo Adame y Magaly Chávez anunciaron su ruptura a pesar de tener planes de boda. Tras su separación, Adame contó que no le pareció el comportamiento de Magaly dentro del reality de Azteca; 'Soy Famoso sácame de aquí', en el que ambos participaron.

Sin embargo, tambien se dijo que la pareja terminó porque ella comenzó a portarse indiferente con él.

"Llegamos a la primera eliminación en la que supuestamente me habían sacado... de repente salgo eliminado, llega Magaly, me brinca del cuello y me dice: 'mi amor, te voy a extrañar'... en eso llegan Atala y Horacio y dicen que no hay nadie eliminado, en el momento que dicen eso, le cambia la cara a Magaly, llegamos a la camioneta y con una cara", contó en entrevista para el actor.

El conductor asegura que su exnovia, además de que comenzó a portarse indiferente, se puso a complotear en su contra y a coquetear con Guty Carrera.