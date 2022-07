A conductor de ''VLA'' le negaron la entrada al funeral de Fernando del Solar

CIUDAD DE MÉXICO.— Fernando del Solar y Sergio Sepúlveda además de trabajar juntos en el programa "Venga la Alegría", también lograron forjar una buena amistad. Sin embargo, un periodista ha indicado que al parecer el representante del exesposo de Ingrid Coronado no consideraba a Sepúlveda tan amigo de Fernando, por ello le habrían negado la entrada al funeral del presentador argentino,

Fue en el matutino de TV Azteca, donde se anunció la muerte de Fernando del Solar el pasado 30 de junio, quien falleció a los 49 años de edad víctima de una neumonía, según lo indicado por su última esposa, Anna Ferro.

Posteriormente, la viuda del conductor argentino detalló en una conferencia de prensa que, el también modelo sería velado en una funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México. Anna declaró que se realizaría una ceremonia de cuerpo presente para honrar a Fernando del Solar y por supuesto despedirlo.

En el programa "Venga la Alegría" se dio a conocer que la esposa del también actor y la familia de éste, decidieron que todos los oficios fúnebres se efectuarían a puerta cerrada y, con la participación de familia y amigos más cercanos.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que el representante de Fernando del Solar le prohibió la entrada a varios amigos del argentino entre Sergio Sepúlveda.

El también conductor de "El minuto que cambio mi vida", comentó en su programa de YouTube, que el mánager de Fernando tomó la decisión de quién entraba y quién no al velorio que se hizo a puerta cerrada, y es por esta razón que le negaron a Sepúlveda la entrada al funeral de Del Solar.

“Al velorio del señor Fernando del Solar, el manager tomó la decisión de quién entraba y quién no entraba... Que a Sergio Sepúlveda no lo dejaron entrar. A lo mejor les caía gordo… No lo sé, pero no lo dejaban entrar”, afirmó Gustavo Adolfo en un vídeo.