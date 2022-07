Participante de MasterChef México es acusado de agredir a su esposa; él se defiende (FOTOS)

Erubiel Sosa, conocido por participar en MasterChef México en la edición 2020, ha sido acusado de violencia por parte de una mujer que sería su esposa.

Cabe mencionar que esta no es la primera polémica en la que se ve envuelto Erubiel "N", sin embargo, ya ocasionó que lo destituyeran del Carnaval de Veracruz, estado donde es originario, pues debido a dichas acusaciones, el comité organizador detalló que no tolerará ningún tipo de violencia.

La víctima relató todo lo que sucedió e incluso compartió imágenes de las agresiones que Erubiel Sosa le provocó. Aquí los detalles hasta ahora.

Todo se dio a conocer a través del "Colectivo Moradas de Kalho Xalapa" una página de Facebook en la que una mujer originaria del Puerto de Veracruz denunció a Erubiel “N” tras varias agresiones físicas.

“Aleeerta. Una hermana del puerto de Veracruz pide se haga viral su agresión, ya que el golpeador de mujeres se vio expuesto y aprovechó para sacar sus frustraciones secuelas y traumas y demás en contra de esta chica” se leía en esta publicación ya que fue "eliminada" en cuatro ocasiones.

Según lo que dijo esta joven en su denuncia, el que fuera participante de MasterChef México, la golpeó en el rostro, además de agredirla en los brazos, manos, piernas. Asimismo, dio a conocer que todo empezó cuando ella descubrió que le era infiel con un hombre, y aunque ella ya sabía de estos engaños, lo que Erubiel no quería que se supiera era que estaba involucrado con una persona de su mismo sexo.

“Sabía que me era infiel y sí pero con un hombre y eso es lo que no quería que se supiera, tengo la foto del tipo, pero él no tiene la culpa”. Se lee en la publicación