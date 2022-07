Toñita lanza dura advertencia a Myriam Montemayor, su excompañera en La Academia

Comparta este artículo

Toñita nuevamente arremete contra su excompañera en "La Academia" Myriam Montemayor, ya que en esta ocasión reveló que el día que se la tope de frente no dudará en golpearla.

En esta ocasión, la también conocida como "Negra de Oro" criticó y envió una fuerte amenaza a la ganadora de la primera generación:

"El día que la vea me la voy a madrear, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe. Porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala", comentó la exacadémica.

Además, Toñita asegura que decidió participan en el reality show "Las estrellas bailan en Hoy", para demostrarle a Miryam que sí sabía bailar y que ella sí había estado en programas de concursos de baile.

Insistió que quien en realidad no baila es la propia Myriam y aprovechó para criticar su participación el domingo pasado en "La Academia".