Andrés García anuncia que se acerca el final; Palazuelos informa que el actor fue hospitalizado

GUERRERO.— Andrés García volvió a generar la preocupación luego de dar a conocer que nuevamente sufrió una aparatosa caída. Recientemente, el actor publicó un vídeo en el que anunció que "se acerca el final" y que "ya no quiere vivir". Aunado a estas alarmantes declaraciones, Roberto Palazuelos informó que el histrión se encuentra hospitalizado.

A través de su canal de YouTube, Andrés García reveló que sufrió una aparatosa caída. El clip titulado "Se acerca el final de La Última Leyenda del Cine Mexicano" dejó ver al actor bastante afectado anímicamente.

No obstante, su apariencia es un reflejo de cómo se ha sentido en los últimos días, pues en la grabación García destaca estar muy cansado y débil. Asimismo, detalla cómo fue que se cayó y se le abrió la frente.

"Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé ", indicó el galán de telenovelas.

En el vídeo, Andrés García señala que la nueva caída que sufrió ha afectado su estado de salud, misma que va decayendo cada día más, y por eso con certeza asegura que "siente que está cerca de su final"; debido a la caída que sufrió el actor, fue necesario que un médico le hiciera una sutura.

En la grabación se muestra que mientras el doctor le hace una sutura, Andrés comenta que "ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la ultima leyenda del cine mexicano". Cabe destacar que el pasado mes de mayo García sufrió una caída que le impidió caminar por varios días.

Pero lo más alarmante de este vídeo fue que el histrión de 81 años, confesó que no le gustaría seguir viviendo como lo está haciendo actualmente, pues argumentó que él estaba acostumbrado a otra vida.

"No sé si quiera, yo no estoy acostumbrado a vivir así. Cada paso que doy me estoy cayendo, cómo voy a vivir así. La vida que se muera", respondió él a Margarita Portillo, su esposa, quien le dijo que se iba a reponer y le reiteró que no se está muriendo.