CIUDAD DE MÉXICO.— Este pasado fin de semana, le dieron el último adiós a Fernando del Solar. Familiares y amigos asistieron a la ceremonia de cuerpo presente realizada en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Sin embargo, un periodista aseguró que a Sergio Sepúlveda no lo dejaron pasar. Tras el revuelo que causó esta declaración, el conductor de "Venga la Alegría" aclaró qué pasó.

Sergio Sepúlveda aclara qué pasó en el funeral de Fernando del Solar ¿no lo dejaron entrar?

Fernando del Solar falleció de forma repentina el pasado jueves 30 de junio. Los presentadores del matutino de TV Azteca se encargaron de confirmar la triste noticia. Posteriormente, se pusieron en contacto con la última esposa del conductor argentino, Anna Ferro, quien les confirmó que Fernando murió a causa de una neumonía.

La viuda de Del Solar indicó que el también modelo quería que todos sus amigos pudieran despedirse de él, fue así como el sábado 2 de julio, las cámaras de "Venga la Alegría" captaron la llegada de varios famosos al funeral de Fernando.

Sin embargo, el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube, aseguró que el también presentador del programa "Difícil de creer" acudió a la funeraria en la que se encontraba el cuerpo de Fernando del Solar, pero no lo dejaron pasar.

Gustavo Adolfo comentó que pocas personas pudieron ingresar al funeral de Fernando del Solar, pues el representante del conductor fallecido no dejó entrar a varias personas, entre ellos Sergio Sepúlveda.

“Al velorio del señor Fernando del Solar, el manager tomó la decisión de quién entraba y quién no entraba... un señor que se llama Sergio Sepúlveda, de Azteca, no lo dejaron entrar...”, dijo el también conductor del programa ‘De Primera Mano’, sembrando la duda sobre si la relación entre Fernando y Sergio no era buena.

No obstante, debido al revuelo que se generó, Sergio Sepúlveda desmintió que no lo hayan dejado entrar al funeral de Fernando del Solar. El conductor del matutino de TV Azteca aseguró que se había tratado de una mentira, según el programa ‘Chisme No Like’.

Cabe destacar que antes de que Sepúlveda aclarara si era cierto que le negaron la entrar al funeral de Fernando del Solar, en el programa de "Venga la Alegría" de fin de semana se compartió un vídeo en el que se mostró la llegada a la funeraria de amigos del exesposo de Ingrid Coronado, entre ellos destacó la presencia de Sergio, quien acudió con su esposa a darle el último adiós a Fernando.