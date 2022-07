Belinda se besa con dos mujeres en un concierto en Madrid (Vídeo)

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO- Belinda se había mantenido lejos de la polémica tras su ruptura con Christian Nodal, quien ha protagonizado varios escándalos desde que ambos decidieron poner fin a su compromiso. Sin embargo, la intérprete de "Sapito" dio de qué hablar en un concierto en Madrid, en la Plaza de Pedro Zerolo tras besarse con dos mujeres en pleno concierto.

El evento en Madrid fue parte de la presentación de la marcha gay en esa ciudad. Belinda lució una colorida cabellera y un vestuario entallado, ahí, la cantante pop mostró su faceta más sensual y atrevida.

¿A quiénes besó Belinda?

Belinda besó en el escenario a la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina, ambas aparecieron con ella sobre el escenario y sorprendieron al público cuando se acercaron entre ellas y, como lo hizo Madonna con Britney Spears y Christina Aguilera; Belinda hizo lo propio con las dos españolas.

Luego de su presentación, Belinda siguió celebrando con amigos la diversidad y la libertad en un bar, y a través de sus historias en Instagram se escucha que la cantante dice en varias ocasiones que "ama México".

Las Fiestas del Orgullo de Madrid, conocidas popularmente como el Orgullo LGTB de Madrid y por su acrónimo MADO, son las fiestas celebradas por el barrio de Chueca, en el centro de Madrid el fin de semana posterior al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT. Belinda y Lola Rodríguez actuaron juntas en la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén".

Regreso de Belinda a la pantalla

Hace 12 años que Belinda no aparecía en una producción de cine o televisión. La actriz de origen español que obtuvo su fama en México, trabajó como último proyecto en este país durante un capítulo de la serie "Mujeres asesinas", pero tras su ruptura con el cantante Christian Nodal, con quien tenía planes de boda, decidió cambiar todo y volver a su origen.

Se mudó a España, donde aceptó ser parte de "Bienvenidos a Edén"; serie que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que son invitados a una fiesta en una isla secreta, pero tras el festejo, cinco de ellos se dan cuenta que están siendo parte de un experimento.

"Me parece que es una historia muy original y completamente diferente a lo que he visto, eso me encantó", dijo Belinda en una entrevista. Es en España donde Belinda ha pasado los últimos meses, aunque hace unas semanas estuvo en México para presentarse en Monterrey como parte del cartel del festival Machaca. En dicha presentación la cantante de 32 años enloqueció a sus fans con unos movimientos sexys sobre el escenario. Hace unos días lanzó el tema musical "Las 12" junto a la española Ana Mena.

