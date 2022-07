¿Eiza González y Jason Momoa regresaron? Así fueron captados en Londres (FOTOS)

Eiza González y Jason Momoa sí serían pareja, esto podría confirmarse luego de que ambos famosos fueron captados por primera vez juntos en Londres. Cabe mencionar que hace unos meses la noticia de un posible noviazgo entre la actriz de "Godzilla vs Kong" y el actor de "Aquaman" sorprendió al mundo del espectáculo, sin embargo, los rumores sobre una supuesta ruptura por algunas diferencias también se hicieron presentes después de tres meses que estuvieron saliendo. Aquí los detalles.

Luego de que Eiza González asistiera al Fashion Week en París, la actriz mexicana se trasladó a Londres para reunirse con el que sería su nuevo novio, el actor Jason Momoa de 24 años.

De acuerdo a la revista People, Jason y Eiza fueron captados en los mismos lugares en la capital de Reino Unido y aunque cada uno salió por su cuenta, fuentes afirman que todo el rato que estuvieron dentro de éste la pasaron juntos.

Hasta el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto y la información ha trascendido por medio de terceras personas, Eiza suele ser muy discreta en cuanto a su vida amorosa, mientras que el actor ha intentado mantener un perfil bajo luego de su separación de Lisa Bonet.

Cabe mencionar que hace unos meses, una fuente reveló también a People que Jason Momoa y Eiza González habían decidido terminar su romance por cuestiones de tiempo y particularmente en el caso del actor de "Dune" no quería que se viera afectada la relación con sus hijos tras un nuevo noviazgo.

"Ella es más una persona de relaciones a largo plazo que una cita casual... No es que no se lo esté tomando en serio, pero con sus hijos no se va a precipitar a nada rápido”,