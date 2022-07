Comparta este artículo

ESPAÑA.— La ruptura de Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar, y aunque la cantante y el futbolista aún no aclaran el por qué decidieron separarse tras 12 años de noviazgo, la prensa española sigue "revelando" detalles de la complicada situación que viven. Tal es el caso de la supuesta convivencia de los niños con la nueva "novia" de Gerard.

Hijos de Shakira y Piqué ya conocerían a la nueva ''novia'' de su papá

Una de las teorías que la prensa ha señalado como la posible razón por la que Shakira y Piqué se separaron ha sido una supuesta infidelidad por parte del jugador del Barça. Aunque hasta el momento no hay evidencia concreta de que esto sea verdad, la prensa española sigue haciendo hincapié en que Gerard ya se encuentra disfrutando su nueva relación sentimental.

Recientemente, las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez, (mismas que en exclusiva revelaron que Shakira y Piqué estaban separados) Milan y Sasha hijos que la pareja procreó durante el tiempo que estuvieron juntos, ya conocen a la nueva "novia" del español.

De acuerdo con las españolas, Gerard Piqué regresó de un viaje a Dubái para reunirse con sus hijos, pero al encuentro también acudió la supuesta "tercera en discordia", es decir, la chica con la que supuestamente el futbolista engañó a la cantante.

Asimismo, Laura y Lorena indicaron que los hijos de Shakira, pasaron el fin de semana con su papá y la misteriosa mujer con quien últimamente se le ha visto al delantero del FC Barcelona.

"Supongo que Piqué habría hablado con Shakira de repartirse el fin de semana. Si el sábado por la mañana regresaba de Dubái, pues el domingo estuvo con sus hijos", contó en un medio español y agregó: "¿Qué pasa? Que también estaba esta chica con la que se le ha visto últimamente, con la que mantendría una amistad muy estrecha y muy especial", indicaron las comunicadoras.

¿Piqué teme que Shakira revele sus ''secretos'' más oscuros?

Laura Fa y Lorena Vázquez en su podcast, también comentaron que Gerard no trata cariñosamente a su supuesta nueva pareja frente a sus hijos, pues la habría presentado como una compañera de trabajo y no como su "novia".

"En ningún momento se escondieron, que hablaban, que tenían relación con el resto de los compañeros de trabajo... Ella ese día no estaba trabajando en ese evento, pero como compañera de Kosmos que es, asistió", detallaron las españolas.

La razón del por qué el futbolista habría tenido esta actitud con su supuesta "novia" sería porque está siendo muy cauteloso. Si bien los hijos de Shakira y él ya conviven con la joven de 22 años, él no se olvida de la separación tan mediática que están atravesando.

"Ella ya conoce a los hijos de la pareja, no sé en calidad de qué conoce a los hijos de la pareja, me imagino que como una compañera de trabajo más... Dudo mucho que él la haya presentado como su pareja, es más, en su entorno laboral no actúa como consorte ni como pareja de Gerard Piqué. En el trabajo, en la empresa, ella es una trabajadora más", precisaron las españolas.

Cabe destacar que, recientemente, se reportó que la intérprete de "Inevitable" estaría preparando un gran informe con el que pretende revelar varios secretos del futbolista para demostrar que no es apto de quedarse al cuidado de sus hijos.

De poder lograrlo, Shakira obtendría la custodia completa de Milan y Sasha y así no habría ningún problema si decide llevarselos a Miami como tanto se ha rumoreado.