DE MÉXICO.— Inés Gómez Mont sigue prófuga de la justicia, sin embargo, se dio a conocer que se giró una nueva orden de aprehensión en su contra. Ahora la exconductora de "Ventaneando" fue acusada por el delito de defraudación fiscal equiparable por seis millones 600 mil pesos, por la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta en el ejercicio fiscal 2015. Tras esta nueva información en el caso de la comadre de Galilea Montijo, un periodista reveló el presunto sitio en el que Inés se esconde.

Inés Gómez Mont estaría escondida en este sitio, no es CDMX ni Miami

Desde hace nueve meses, Inés Gómez Mont se encuentra desaparecida. Hasta el momento las autoridades mexicanas e internacionales no han logrado dar con su paradero, pero han sido varias las ocasiones en las que se ha especulado dónde podría estar escondida.

Luego de que se emitiera una primera orden de aprehensión en su contra por supuesto fraude, se indicó que la exconductora de "Ventaneando" huyó a Miami, donde tiene una lujosa propiedad que habría adquirido con recursos ilícitos.

Pero después de algunos meses fuera del país, se dijo que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga regresaron a la Ciudad de México. Incluso, la exsuegra de la presentadora de TV, Tita Bravo, aseguró que Inés estaba en la CDMX y estaba siendo protegida y resguardada por su tío Fernando Gómez-Mont, ex secretario de Felipe Calderón.

No obstante, tiempo después el periodista Jorge Carbajal señaló que Inés se había trasladado a Chiapas. En aquella ocasión se dijo que la ex conductora de "Venga la Alegría" habría solicitado la ayuda del esposo de su amiga Anahí, el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello con el fin de permanecer resguardada.

Sin embargo, ahora se comenta que Inés ya no estaría en Chiapas, pues luego de que decidiera iniciar el trámite de divorcio con Víctor Manuel Álvarez Puga, ella habría decidido cambiarse de "casa".

¿Dónde está Inés Gómez Mont?

Jorge Carbajal, en su programa transmitido por YouTube, reveló que Inés dejó Chiapas para huir hacia Pachuca, Hidalgo, donde tiene una propiedad que se encontraba abandonada.

"Inés Gómez Mont ya no está en Miami, ya no está en la Ciudad de México, ya no está en Chiapas... autoridades de México ¿quieren atrapar a Inés Gómez Mont? Ya no busquen por esos lados, porque está donde menos me hubiera imaginado que iba a estar", comentó Carbajal sobre el supuesto paradero de Inés.

El periodista también indicó que Inés se habría trasladado a dicho estado únicamente con sus hijos y sin su esposo, ya que fue traicionada por él, respecto a sus negocios. Sobre el presunto divorcio entre Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, Jorge indicó que ya estaría en proceso.

"Si piensas en Inés Gómez Mont, una socialité, una multimillonaria que ayudaba a muchas mujeres ¿dónde crees que estaría?... autoridades de México, señora exsuegra que siempre la anda persiguiendo, Inés Gómez Mont está viviendo en estos momentos, pero sin el marido, a las afueras de Pachuca, Hidalgo", puntualizó el periodista.

¿Cuál es la situación legal de Inés Gómez Mont?

De acuerdo con algunos informes, los abogados de Inés Gómez Mont interpusieron un juicio de amparo contra la orden de captura y la emisión de la ficha roja; sin embargo, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal le negaron la protección de la justicia.

Asimismo, Carbajal mencionó que los abogados de la comadre de Galilea Montijo, habrían conseguido que las autoridades le dieran de aquí a septiembre para arreglar su situación legal

"Resulta que se acordó que tenían una casota, que era como el rancho, y que se fue para allá con los chamacos, que está allá recluida a las afueras... También me enteré que ya hizo un acuerdo y le dieron chance de aquí a septiembre para tratar de arreglar un poco el problema.

Jorge Carbajal finalizó comentando que Álvarez Puga, quiere divorciarse para poder evitar la cárcel, pues él sólo tiene una orden de aprehensión para ir a dar a Almoloya de Juárez, mientras que ella si tiene varias denuncias en su contra.

"... En realidad él (Víctor Manuel Álvarez Puga) solo tiene una demanda por muy poquito dinero, sin embargo, quien está súper embarrada es Inés Gómez Mont", concluyó el periodista.