Ingrid Coronado revela cómo están los hijos de Fernando del Solar

CIUDAD DE MÉXICO.— La muerte de Fernando del Solar sigue generando conmoción, pues con su inesperado y abrupto fallecimiento, el conductor de "Venga la Alegría" dejó un profundo dolor en los corazones de su esposa, hijos, familia y amigos, incluso en sus ex parejas tal es el caso de Ingrid Coronado, quien habló de la muerte del argentino.

Ingrid Coronado externó su sentir sobre la muerte de su ex esposo, Fernando del Solar

Fue en su programa de radio en MVS que Ingrid Coronado habló por primera vez sobre la muerte de su ex esposo y padre de dos de sus hijos, Fernando del Solar.

Si bien anteriormente la conductora de "Todos a bailar" había emitido un escueto comunicado, en esta ocasión se mostró más abierta a externar su sentir sobre el fallecimiento del conductor argentino, quien perdió la vida a los 49 años de edad, el pasado 30 de junio víctima de una neumonía.

Estando en la sección del programa en la que leen el tarot, una de las cartas que salió hablaba de las emociones, por lo que Ingrid Coronado externó que no había coincidencias, pues la muerte de su ex esposo Fernando del Solar había removido sus sentimientos.

“A veces este tarot se pone fuerte y que esté saliendo la carta de las emociones el día de hoy cuando la semana pasada desgraciadamente falleció el papá de mis hijos no es una casualidad porque finalmente nosotros llevamos trabajando estas emociones. Había sido una batalla de 10 años, muy fuerte”, comentó la también escritora.

Ingrid procedió a señalar que se debe trabajar las emociones propias para poder ayudar a los demás, en su caso a los dos hijos que tuvo con Fernando del Solar.

“Estoy convencida de que si queremos acompañar a nuestros hijos lo primero que debemos hacer es trabajar en nosotros mismos y en las emociones, estoy convencida que es así. Si yo soy capaz de manejar mis emociones de expresar y ordenar mis emociones, es lo que mis hijos van a aspirar, absorber, van aprender”, detalló la presentadora de TV.

Ingrid Coronado necesito la ayuda de una tanatóloga para sobrellevar la muerte de Fernando del Solar

La ex esposa de Fernando del Solar reveló que ha tenido el apoyo de una tanatóloga para sobrellevar la muerte del conductor de "Venga la Alegría". Asimismo, Ingrid decidió compartir lo que su "doctora emocional" para poder superar esta gran pérdida.

“En esta situación estamos como en un doctorado emocional porque si bien habíamos estado trabajando mucho en ellos. Ahora este desafío se vuelve en algo más grande”, inició comentando.

“Me gustaría compartirles algo que me dijo la tanatóloga que me ha estado asesorando en este proceso... ella me dijo que debemos pensar en tres cosas importantes: 'pensar menos, sentir más y movernos'. Si nosotros logramos aprender a manejarnos en estas emociones, que muchas veces queremos echarlas en el cajón porque no nos gustan, sin lugar a dudas nos da la posibilidad de relacionarnos desde un mejor lugar con los demás”, explicó Ingrid visiblemente conmovida.

Ingrid Coronado revela cómo están los hijos de Fernando del Solar tras su muerte

Ingrid Coronado y Fernando del Solar ya llevaban un par de años divorciados, incluso, el exconductor de "Venga la Alegría" se había vuelto a casar con Anna Ferro, meses antes su muerte. A pesar de ello, el argentino seguía viendo a sus hijos Luciano y Paolo, pero con su muerte los menores de edad se han quedado sin su presencia.

Por tal razón, Ingrid con la voz entre cortada reveló que "en los ojos de sus dos hijos puede ver el profundo dolor que sienten tras el fallecimiento de su padre.

“Yo lo veo con mis niños que debo decir están haciendo un trabajo hermoso, para mi es una de las experiencias más difíciles que he pasado, pero sin lugar a dudas de las más hermosas porque el ver cómo le echan ganas, el ver cómo quieren salir adelante, puedo ver este dolor profundo en sus ojos, pero también puedo ver cómo no se van a dejar vencer”, externó la conductora bastante conmovida. Es algo maravilloso ver cómo podemos transformar lo doloroso en algo positivo...”, puntualizó la exesposa de Fernando del Solar.

Ingrid Coronado finalizó agradeciendo a las personas que la han acompañado en este proceso de duelo, señalando lo empáticos, amorosos que han sido con ella.

“Después de esta experiencia me siento agradecida con las personas que se han mostrado empáticos, amorosos, que nos han deseado lo mejor, que de corazón sé que han estado con nosotros en este desafío”, concluyo la locutora.