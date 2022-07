Andrés García cree que lo quieren envenenar: ''Amanezco con sangre''

Comparta este artículo

GUERRERO.— Andrés García desató la preocupación luego de que él mismo diera a conocer que nuevamente sufrió una aparatosa caída. A través de un vídeo compartido en su canal de YouTube habló del accidente que sufrió, sin embargo, el histrión de 81 años alarmó a sus fans al decir que "se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano". Tras el revuelo que generó, en entrevista con un programa de espectáculos habló de cómo se encuentra y de que sospecha que lo quieren envenenar.

Andrés García revela cuál es su estado de salud tras sufrir una aparatosa caída

En entrevista con ''De primera mano'', Andrés García confirmó que sufrió una caída que le provocó una herida en la cabeza, asimismo, el galán de telenovelas habló de la cirrosis que padece y ha afectado su calidad de vida los últimos años.

“Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: ‘Bájale Andrés (a la fiesta) porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible”, inició contando.

“No sé si por la cirrosis también he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo”, continuó diciendo García sobre los males que están afectando su salud.

El también actor de cine señaló que cree que tiene algunos huesos rotos, pues destacó que presenta malestares muy intensos: “me empecé a sentir mal, muy débil, ya tenía como una semana con unos dolores... de hecho creo que tengo rotos un par de huesos”, mencionó en la charla que sostuvo con Gustavo Adolfo Infante.

Andrés García sufre pérdida de memoria y alucinaciones

Otras de las fuertes declaraciones que dio Andrés García fue sobre un presunto "ataque" del cual habría sido víctima.

El histrión detalló que a pesar de todos los malestares que tiene, no ha querido visitar un hospital porque ya está harto de ellos, pero comentó que una doctora le recetó un medicamento muy fuerte para mitigar el dolor.

La especialista también le encargó que por ningún motivo fuera a confundirlo, pero eso es lo que pasó, pues al comprarlo resultó que era el equivocado. Tras hablar de este error, García señaló que cree que alguien lo está envenenando. Aunado a esto, Andrés reveló que amanecía ‘golpeado’ todos los días y con sangre.

“Me mandaron una medicina muy buena para tranquilizarse, un ansiolítico y otras cosas más modernas, pero resulta que yo amanecía ‘golpeado’ todos los días y sangre en la cama, en el piso, en el buró y allá a lo lejos en mi memoria, unas pesadillas de estarme peleando en las noches con guerreros de otros países… resulta que me peleaba con un enemigo imaginario y en esas vueltas peleando me agarraba a golpes con la pared, pero no captaba yo la onda”, explicó el actor.

Andrés García sugiere que su esposa lo quieren envenenar

A pesar de que su esposa Margarita Portillo se ha mostrado incondicional con él, Andrés sugirió que sería ella, quien lo quiere matar.

“De repente me mandan el otro día una pastilla que se llama ‘rivotil’... y la persona que me la trae, lo primero que dice es, 'dice la señora Margarita que se tome una pastilla de esta todos los días, pero completa’…no conocía yo esta medicina... y ahí fue donde bueno, amanecí lleno de sangre, vino el doctor, me puso 6 puntos, ya había habido sangre antes, pero no tanta...”, indicó el legendario histrión.

“Entonces empiezo a sumar dos y dos y dije ‘¿qué pudo haber sido? ¿Con quién me pude haber peleado?’… vuelvo a ver otro doctor… y le digo ‘me está pasando esto’ y me dice: ‘dile a Margarita que te compre ‘rivotril’ pero que se asegure que es (el medicamento)', lo trae y era otra medicina, el de verdad era otra envoltura, otra medicina, la pastilla era chiquitita, entonces o alguien me está tratando de envenenar con obviamente malos intereses”, agregó García.

No obstante, Andrés García también admitió que la pérdida de la memoria que sufrió hace que no se tome la medicina o que se le olvide que ya se la tomó, por lo que a veces la ingiere hasta tres veces al día, algo que tampoco es correcto de acuerdo a las dosis que le recomendaron.

“Como también perdí la memoria inmediata, se me olvida y no me la tomo (la medicina) o me la tomo tres veces”, concluyó, agradeciendo también el apoyo que ha tenido de Margarita, “yo no sabía la clase de mujer que tenía, es una buena gran mujer”, concluyó el actor de 81 años.

Andrés García pudo ser envenenado, Gustavo Adolfo Infante sospecha ataque al actor

Luego de la conversación que sostuvo Andrés García con los presentadores del programa "De primera mano", el periodista y líder de la emisión, Gustavo Adolfo Infante, argumentó que sospecha que el primer actor fue drogado, pues los fármacos no deberían causar ese efecto.

"Dice que mandó a comparar unas pastillas piratas, que eran como un papelito, que se lo puso y que comenzó a alucinar. Yo creo que era una tacha, un ácido, o alguna de esas cosas",dijo Gustavo Adolfo, quien sospecha que no le dieron rivotril al actor, pues destacó que ese medicamento es en gotas y no pastillas, como las que le dieron a Andrés.

Esposa de Andrés García revela el verdadero estado de salud del actor

Tras la aparatosa caída que Andrés García sufrió y las preocupantes declaraciones que dio acerca de su salud, la esposa del actor, Margarita Portillo, dio a conocer cuál es el verdadero estado de salud del actor.

En entrevista con ''Telediario'', Margarita indicó que García está recuperándose del golpe en la frente, asimismo, mencionó que probablemente este viernes 8 de julio le podrían quitar las suturas que tiene en la herida.

La esposa del actor declaró que su esposo “ha estado un poco débil”, debido a que, actualmente, está lidiando con una “anemia aguda”, por lo que “a veces necesita una transfusión sanguínea”. Margarita negó que los rumores de que don Andrés padece leucemia sean ciertos.

“Él tiene una condición en su médula espinal que destruyen sus glóbulos rojos, pero no tiene leucemia, no, tiene cirrosis, eso sí”, aseguró la pareja actual del histrión.

Andrés García, quien se encontraba presente al momento de la entrevista, indicó que estaba esforzándose en su recuperación, pero admitió que no se siente bien: “Le estamos echando ganas, pero no me siento nada bien. Ando en la andadera”, concluyó el actor.