¿Andrés García tiene leucemia? Su esposa revela cuál es su estado de salud

Andrés García se encuentra grave de salud y en días pasados fue hospitalizado tras sufrir una aparatosa caída y confirmar que padece cirrosis. El reconocido actor y galán de telenovelas preocupó a sus fanáticos luego de que asegurara que ya siente cerca su final y que ya no quiere continuar con su vida. Incluso aseguró que lo quieren envenenar.

Ante dicha situación, la esposa de Andrés García, Margarita Portillo, reveló si padece o no leucemia y aclaró cuál es su estado de salud actualmente. Esto fue lo que dijo.

La esposa de Andrés García, Margarita Portillo reveló cuál es el estado de salud del actor y en una entrevista telefónica para Telediario, comentó que decidió llevarlo a su casa para cuidarlo mientras le retiran los puntos que le realizaron para cerrar la herida.

La pareja del actor aclaró los rumores sobre que Andrés García tiene leucemia actualmente, pues recordemos que ha luchado contra el cáncer en la sangre al menos tres veces.

“Él tiene una anemia aguda y a veces necesita transfusiones de sangre, porque él tiene una condición que su médula espinal le destruye sus glóbulos rojos, pero no tiene leucemia, tiene cirrosis, eso sí”, dijo Margarita Portillo,

Margarita también mencionó que, aunque ha presentado mejoría en su salud, está pasado por momentos complicados que lo han llevado a deprimirse y a decir que “ya no quiere seguir adelante”.

“A veces se desespera y a veces se deprime y en los momentos más difíciles me ha llegado a decir yo no quiero vivir así o ya no quiero seguir adelante”, agregó en la entrevista