Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron; gobierno Egipcio los exhibe (FOTO)

Los rumores de boda entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez cada vez toman más fuerza y es que luego de que la conductora saliera de manera repentina de "Venga La Alegría" asegurando que se iba a tomar unas vacaciones largas para dedicarse a temas personales, la pareja ha sido captada paseando por toda Europa y hasta África, pues han recorrido desde Francia, Italia, Grecia y Turquía.

Sin embargo, durante su visita a Egipto, un tweet publicado por el gobierno de dicho país habría sido la prueba y confirmación de que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya se casaron. Aquí los detalles.

La prueba que confirmaría la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

La luna de miel de Cynthia y Carlos ha sido de ensueño y ahora están recorriendo las maravillas de Egipto, sin embargo, el gobierno egipcio a través de su Ministerio de Turismo les dio la bienvenida a través de redes sociales, pero eso no fue lo que más llamó la atención, sino que publicaron algunas palabras clave que confirmarían la boda entre ambos famosos, ya que se refirieron a Carlos Rivera como el esposo de Cynthia Rodríguez.

“Egipto dio una calurosa bienvenida a la cantante mexicana @cynthiaoficial y su esposo @_CarlosRivera mientras se dirigían desde las pirámides a Luxor y Asuán en el Alto Egipto. La pareja disfrutó de su viaje por Egipto”, fue la publicación que apareció en su Twitter oficial en punto de las 13:20 horas del 6 de julio de 2022.

Hasta ahora ni Carlos Rivera ni Cynthia Rodríguez se han pronunciado al respecto, sin embargo, continúan compartiendo imágenes de este increíble viaje que están haciendo pues ahora se encuentran en Capadocia y fue la conductora y actriz quien decidió publicar un vídeo de su viaje en globo aerostático con la canción "Te soñé" éxito de Carlos Rivera y Carlos Vives.

Ante este clip, fue el ganador de "La Academia" quien decidió responderle a su amada con este mensaje de la letra de dicha canción como si se la estuviera dedicando.

"Te juro que como tú no hay otros lugares…", anotó junto a emojis de corazón el intérprete de 'Te soñé'.

Vídeo y Letra de "Te soñé" de Carlos Rivera y Carlos Vives

Carlos Rivera y Carlos Vives acaban de lanzar su canción "Te soñé", la cual el cantante le dedicó a su esposa Cynthia Rodríguez y que además grabó en Tlaxcala, México.

La melodía es sin duda una fusión entre el talento mexicano y el colombiano, pues vives es uno de los íconos del vallenato. Aquí te dejamos la letra de la canción y el vídeo completo.

Después de haber conocido tantas ciudades

Te juro que como tú no hay otros lugares

Por eso es que no te miente mi corazón

Cuando te canta esta canción

Para decirte cuanto te extraña

Que yo soy la brisa que regresé

Como el sol de aquí recorriéndote

Y de nuestros pies crece la montaña

Te soñé, nos iluminaba

Un millón de luces

Que también volaban

Te soñé, cubierta de flores

De muchos colores

Sobre arena blanca

Y empecé a hablar tanto de ti

No me creyeron

Me dijeron que un lugar así

No podía existir

No podía existir

Que yo soy la brisa que regresé

Como el sol de aquí recorriéndote

Y de nuestros pies crece la montaña

Te soñé, nos iluminaba

Un millón de luces

Que también volaban

Te soñé, cubierta de flores

De muchos colores

Sobre arena blanca

Me voy en el tren mañana

Temprano que quiero verte

Para prenderte una vela

La noche que nadie duerme

Ay, mira qué bonita, Huamantla

La dueña de la lluvia y el agua

Ay, oye como canta, mi pueblo

Y aunque yo estoy muy lejos

Lo siento

Te soñé, nos iluminaban

Un millón de luces

Que también volaban

Te soñé, cubierta de flores

De muchos colores

Sobre arena blanca

Dale Carlitos

Vamos tocayo

Upa, eh

Ay que linda Huamantla

Y volveré

Yo volveré

Espérame

Y empecé a hablar tanto de ti

No me creyeron

Me dijeron que un lugar así

No podía existir

No podía existir

Porque eres mágica, mi vida

Mi Tlaxcala, con amor

No te cambio por ninguna playa

Yo me quedo hasta el fin de semana

Tu cobijas mis días más fríos

Yo me quedo la vida contigo