Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Livia Brito nuevamente se encuentra envuelta en polémica, esto luego de que se diera a conocer que Mariano Martínez, su novio, fue denunciado por su presunta participación en el delito de secuestro y tortura en contra de un reconocido maquillista. Tras el revuelo que causó este señalamiento hacia la pareja de la actriz, ella se ha pronunciado al respecto.

Livia Brito habla de la denuncia contra su novio por supuesto secuestro: VÍDEO

A través de su cuenta de Instagram, Livia Brito publicó una serie de historias en las que habló sobre las acusaciones a su novio Mariano Martínez por parte del asesor de imagen y maquillista Enrique Hernández, quien a través de sus redes sociales relató cómo fue que la pareja de la actriz de "Mujer de nadie" lo mantuvo secuestró algunos días en la casa que habita el entrenador.

Es importante mencionar que en entrevista con "Ventaneando", el maquillista reveló que procedió legalmente en contra del novio de Livia Brito, luego de que presuntamente se convirtió en víctima de Mariano.

Con el fin de aclarar esta polémica, Livia inició afirmando que no sabe nada del escándalo en el que se acusa a su novio. Asimismo, la actriz de origen cubano aseguró que no conoce a Enrique Hernández y que jamás ha trabajado con él.

"Están saliendo una serie de entrevistas y de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando", empezó diciendo respecto a los señalamientos en contra de Mariano, y prosiguió argumentando: "Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacer fama, no es mi estilista, nunca lo contraté, nunca crucé palabra con él, ni en las redes sociales ni en vivo", detalló la también modelo.

Livia Brito decidió finalizar su aclaración pidió a los medios que no usen su nombre, pues no tiene "absolutamente nada que ver".

"Les pido a los medios no usar mi nombre en este caso donde no tengo absolutamente nada que ver", sentenció la actriz.

Cabe destacar que la cubana en las historias de Instagram que publicó, en ningún momento mencionó la denuncia y las acusaciones del estilista en contra de su novio Mariano Martínez por supuesto secuestro, simplemente se desligó por completo de esta persona asegurando que usó su nombre para obtener fama.

"No tengo ni idea de lo que está pasando, justo voy a empezar a checar", se limitó a decir Livia Brito.

Hasta el momento el novio de Livia, Mariano, quien se identifica como entrenador físico, no se ha pronunciado al respecto.

Novio de Livia Brito denunciado por un maquillista ¿De qué acusan a Mariano Martínez?

Este pasado 7 de junio, el novio de Livia Brito, Mariano Martínez, fue denunciado legalmente por un supuesto secuestro, tortura y amenazas.

De acuerdo con el testimonio de Enrique, ‘Kike’ Hernández, el pasado 10 de junio, la pareja de Livia Brito, lo contactó por redes sociales para conocer su trabajo y hasta le hizo creer que existía la posibilidad de que en algún momento podría trabajar con la actriz.

El maquillista contó que el entrenador personal y pareja de Livia Brito desde hace 3 años, lo citó en su departamento para hacerle “un servicio de estética”. Según detalló la presunta víctima Mariano Martínez le escribió porque “se traspapeló un bolsito con documentos”.

Hernández explicó que posteriormente el novio de la actriz le pidió a 'Kike' acompañarlo a su oficina para ver las grabaciones de la cámara de seguridad y él accedió, pero al llegar al lugar, Martínez cambió la acusación y le dijo que le había robado dinero y quería que se lo devolviera.

Como el maquillista no tenía como pagarle, el entrenador y un hombre más lo ataron de pies y de manos y lo privaron de su libertad durante varias horas. Con lágrimas, Enrique Hernández aseguró que pido escapar cuando la pareja de Livia Brito supuestamente cambió de actitud y le dijo que salieran a cenar.