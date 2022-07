Livia Brito y su novio Mariano Martínez revelan su verdad y denuncian al maquillista (FOTOS)

Comparta este artículo

Mariano Martínez, novio Livia Brito, enfrenta una denuncia pública y legal por cargos de presunto secuestro y robo por parte del diseñador y maquillista, Enrique Hernández. Sin embargo, luego de 24 horas de que este hecho se hiciera público, la pareja ha decidido contar su versión de los hechos y, además, interpusieron también una denuncia contra la supuesta víctima. Esto fue lo que dijeron.

Novio de Livia Brito desmiente al maquillista y niega secuestro

A unas horas de la acusación, Mariano Martínez, pareja de la actriz, publicó en su Instagram una serie de historias donde muestra "pruebas" de conversaciones y audios con las que asegura que llegará a instancias legales.

"Sobre el caso de Enrique Hernández que está saliendo en redes y en la Televisión, aquí están las conversaciones que sostuvimos por Instagram y la explicación de lo que está pasando", escribió Martínez.

El novio de Livia Brito recurrió a las redes sociales para desmentir a Enrique, pues según explicó, el joven se robó una cantidad de dinero que estaban en su hogar cuando acudió a hacerle un trabajo de pedicura y no un corte de cabello como lo dijo el colaborador de TV Azteca.

El influencer aseguró que el tema legal está en pie con sus abogados y que acusara a Hernández de robo, daño moral, malversación de nombre, falsedad en declaraciones y fraude procesal.

"Mis abogados están trabajando en el tema legal, ya está la denuncia hecha por robo hacia Enrique Hernández y denuncia por parte de Livia Brito por usar su nombre", escribió el entrenador.

Livia Brito hizo un video en donde acusó al estilista de usar su nombre sin su consentimiento para supuestamente hacerse fama. Cabe mencionar que todas las historias que subió se encuentran en el instagram de Mariano Martínez @yosmimariano y fueron reposteadas por Livia Brito @liviabritopes

Por otro lado, a través del programa "chisme no like" con Elisa Berstáin, la abogada del maquillista Enrique Hernández y quien denunciara al novio de Livia Brito, reveló que ya no está segura de llevar el caso, pues hay muchas inconsistencias, lo cual pondría en duda el testimonio del joven. Aquí te dejamos el vídeo de dicho reality y desde el minuto 22 puedes ver estas declaraciones.

¿Por qué acusan al novio de Livia Brito de secuestro?

Enrique Hernández acusó al novio de Livia Brito, Mariano Martínez y un primo de éste, de presuntamente haberlo privado de la libertad, luego de citarlo para un trabajo. Posteriormente el influencer le habría pedido verse en su departamento nuevamente, con el pretexto haber olvidado unos documentos. De acuerdo con el diseñador, él y su familiar lo ataron de pies y manos y lo retuvieron por varias horas.

"Temo y me asusta lo que pueda pasar, pero tomé la decisión de hacerlo público porque me siento solo y desorientado, llegué a México hace dos años y amo este país y me ha dado todas las oportunidades. Fui privado de mi libertad, es decir, estuve secuestrado", dijo el estilista.

Asimismo, además de contar en varios vídeos lo que había sucedido, también expuso el momento en el que las cámaras de seguridad lograron captar como él sale huyendo y minutos después sale el novio de Livia Brito corriendo tras él.

En otra publicación realizada en su instagram, Kike Hernández exhibió la denuncia que interpuso ante la Fiscalía y pidió ayuda a las autoridades de la ciudad de México para evitar que su vida siga corriendo peligro, pues de acuerdo a su versión, lo amenazaron de muerte.