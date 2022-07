Comparta este artículo

GUERRERO.— Andrés García alarmó a sus fans luego de dar a conocer que sufrió una aparatosa caída que lo orilló a estar postrado en cama y posteriormente a ser hospitalizado. A días de haber presentado problemas de salud, el actor concedió una entrevista para aclarar lo que se ha dicho recientemente sobre su estado de salud, asimismo, explicó por qué dijo que se acerca su final.

Andrés García confiesa por qué aseguró que se acerca su final

En entrevista con el programa "Hoy", el actor de 81 años de edad habló de la aparatosa caída que sufrió en su casa de Acapulco, Guerrero.

A diferencia del vídeo que fue subido en su canal de YouTube y en el que aseguró que se acercaba su final, en esta ocasión, el galán de telenovelas se mostró lúcido, risueño y hasta aleccionador.

Por lo tanto, Andrés García le explicó a Raúl Araiza y Paul Stanley, que la caída que sufrió se debió a un error o negligencia, pues le dieron un medicamento diferente al rivotril que toma bajo control.

“Tenía otra envoltura (el medicamento); la que me dieron era como de cartón”, detalló el histrión.

Tras este comentario, Araiza le preguntó a García si el medicamento habría tenido que ver con que dijera que su estado estaba decayendo cada día y que tenía la certeza de que “su final se acercaba”.

Ante este cuestionamiento, Andrés respondió: “Me dieron alucionaciones, veía como pesadillas… estaba peleando con alguien. Una mañana amanecí golpeando el cemento de mi cama, y me desbaraté los puños. Me desperté lleno de sangre, con el doctor al lado y Margarita (su mujer)”, explicó el actor.

Andrés García revela cuál es su estado de salud; habla de la cirrosis que padece

Sobre la cirrosis que padece, el actor comentó que estaba haciendo un estudio para determinar “hasta cuándo uno debe dejar de meterle alcohol (al cuerpo)”, pues reconoció que durante muchos años, como la canción de José José, “fui de todo y sin medida”, dijo con humor.

“Hay épocas para todo y yo no lo creía, y ahora me tocó, resulta que tengo cirrosis. Es bastante incómoda”, les explicó a los conductores, a quienes les recomendó ir cambiando su estilo de vida porque a partir de los 55 años, el cuerpo pasa factura.

Pese a que su estado de salud sigue siendo delicado, Andrés García mencionó que no planeaba viajar a la Ciudad de México para recibir atención médica, pues la altura de la capital le hace sentirse peor.