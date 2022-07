Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— La muerte de Fernando del Solar sigue dando de qué hablar, pues la noticia generó gran impacto tanto para el público como para algunos conductores, quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él. Una de las que convivió con el argentino fue Tania Rincón, quien al igual que Del Solar ha estado en los programas matutinos más importantes de México. Debido a ello, la presentadora de TV habló de la comentada salida de Fernando del programa "Hoy".

Fernando del Solar abandonó el programa "Hoy"; Tania Rincón revela por qué

Tania Rincón habló acerca de su excompañero Fernando del Solar, quien murió el pasado 30 de junio a causa de una neumonía.

La conductora de "Hoy" es una de las pocas que pudo convivir con el también modelo en los foros de las dos televisoras más importantes del país, es decir, Televisa y TV Azteca. Por ello, Tania fue cuestionada sobre la razón por la que Fernando del Solar solo estuvo un corto plazo en el programa "Hoy".

A tal pregunta, Tania Rincón señaló que se debió a una falta de adaptación:

"Él tuvo una época breve en hoy, pero finalmente fue una época complicada para él porque venía de ser el protagonista de "Venga la alegría" donde yo compartí con él y no se adaptó porque simplemente se juega diferente en Hoy", señaló Tania durante su paso por la alfombra roja de un espectáculo infantil al que llevó a su hijo Patricio.

Recordemos que Fernando del Solar dejó el matutino en TV Azteca y se fue "a la competencia" donde Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza y Paul Stanley lo recibieron, pero su estancia en el matutino de Televisa fue corta e intrascendente. Incluso se rumorea que a los televidentes no les agradó su participación y esto era algo que a Fernando le afectó.

"Él dijo: 'no me voy por nadie de aquí, me voy porque yo quiero y se burlaba: 'no eres, tu soy yo', decía. Ahora que convivo con todos mis compañeros me doy cuenta, y no es grosería ni nada, simplemente no se adaptó al tipo de programa", explicó la conductora.

Sin embargo, cuando Del Solar decidió abandonar el programa "Hoy" siguió conduciendo un show, pero de forma independiente, pues abrió su canal de YouTube y ahí comenzó con un programa de entrevistas.

Critican al programa "Hoy" por homenajear a Fernando del Solar

Luego de que se confirmará la muerte de Fernando del Solar el pasado jueves 30 de junio, internautas se mostraron indignados con el programa "Hoy", pues al igual que en "Venga la Alegría", en la emisión del matutino de Televisa del 1 de julio se le dedicó un homenaje al conductor argentino.

Por lo tanto, internautas acudieron a las redes sociales para criticar y emitir comentarios negativos en contra del programa, señalando que su "homenaje" no tenía lugar pues sus conductores eran unos hipócritas y ni amigos de Fernando eran.

Debido a la ola de críticas, Tania pidió al público responsabilidad con esta herramienta (redes sociales, y resaltó los comentarios de personas que sí agradecieron que también Fernando del Solar fuera recordado en el matutino de Televisa aunque su paso por la producción de Andrea Rodríguez haya sido corto.