Los integrantes de BTS se convierten en youtubers: cuándo y a qué hora ver los vídeos

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de las noticias de "hiatus" y las promociones de sus proyectos individuales; BTS no dejó pasar por alto el aniversario de ARMY, como se le conoce a su club de fans.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se estrenaron como youtubers, luego de alistar una serie de vlogs en los cuales compartieron detalles de su día a día.

Asimismo, anunciaron que volverán oficialmente en octubre próximo para promover la Expo Busan 2030 en Corea del Sur, además que realizarán un concierto mundial. Las sorpresas no paran pues en redes sociales se revelaron las actividades del festejo.

BTS en YouTube

Cada uno de los integrantes de BTS realizó videos individuales en donde llevó a las Armys a través de la pantalla a campamentos y museos, pero también a lugares rutinarios como una cocina. Cuenta con cinco subtítulos disponibles que incluyen español, para deleite de las ARMY hispanohablantes.

Los vídeos estarán disponibles desde las 5 de la mañana, en las fechas siguientes:

V (Kim Taehyung) conduciendo (9 de julio) J-Hope y su proceso detrás de su álbum (16 de julio). Jimin en un taller de brazaletes (23 de julio). RM (Kim Namjoon) en un museo (30 de julio). Jungkook acampando (6 de agosto). Jin cocinando (13 de agosto). Suga en un taller de carpintería (20 de agosto).

Cabe destacar que el vídeo de V ya cuenta con más de seis millones de reproducciones en menos de 24 horas de su lanzamiento.

J-Hope, un éxito como solista

Además, J-Hope debuta como solista con el álbum "Jack in the box". Cabe destacar que el primer tema del álbum, "More", presentado unos días atrás, ya cuenta con más de 67.4 millones de reproducciones a través de YouTube.

No hay que olvidar, también, que J-Hope es uno de los "platos principales" del festival Lollapalooza, a finales de julio.