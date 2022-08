Christian Nodal y Cazzu son captados en Guatemala; levantan sospechas de boda

GUATEMALA.— La relación de Christian Nodal y Cazzu sigue dando de qué hablar, pues este pasado fin de semana la pareja fue captada en Guatemala. Los cantantes asistieron a un concierto de los reguetoneros Wisin y Yandel, sin embargo, antes y durante la presentación de los puertorriqueños, el sonorense y la argentina se dejaron verse muy románticos. Debido a su actitud muy cariñosa, nuevamente levantaron sospechas de una posible boda y embarazo.

Christian Nodal y Cazzu son captados en Guatemala en actitud muy romántica

Los cantantes Cazzu y Christian Nodal se dejaron ver muy cariñosos tras los rumores de un presunto embarazo.

Aunque la pareja no ha confirmado de manera oficial su noviazgo, evidentemente entre ellos hay algo más que una amistad, pues en su reciente visita a Guatemala protagonizaron varios momentos románticos.

Por ejemplo, el exprometido de Belinda y la argentina fueron captados en un restaurante en el Cerro de San Cristóbal El Alto, en Antigua, Guatemala. De acuerdo con las fotografías, la pareja disfrutaron de una tarde con amigos, pero lo cercanos y cariñosos que se mostraron llamó de inmediato la atención de uno que otro fan que se encontraba en aquel lugar.

Pero Christian Nodal y Cazzu al parecer ya no pretenden ocultar su romance, pues posteriormente, en redes sociales se difundieron varios vídeos de la pareja en el concierto de Wisin y Yandel, mismo en el que la cantante argentina disfruto de los éxitos musicales de los reguetoneros y por supuesto, de la compañía de Nodal a quien no dejó de bailarle y cantarle.

La pareja también aprovechó la cercanía del uno con el otro para besarse en varias ocasiones, esto mientras disfrutaban del show en el cual fueron considerándolos como parte de los invitados especiales de la gira de despedida de los cantantes boricuas.

Cazzu y Nodal en el show de Wisin y Yandel en Guatemala. uD83EuDEF6uD83CuDFFB pic.twitter.com/jbN6fbTLt9 — cazzu sources uD83DuDD77 (@cazzusources) July 31, 2022

El beso no podía faltar uD83DuDD77???uD83EuDD20



Nodal y Cazzu no dudaron en mostrarse muy cariñosos durante el concierto de Wisin & Yandel en Guatemala, momentos que fueron captados por los fans.



Infórmate en #NuestroDiario

uD83CuDFA5 @nodal_fans pic.twitter.com/9RP1sQ37uc — Nuestro Diario (@NuestroDiario) July 31, 2022

Christian Nodal y Cazzu levantan sospechas de boda

La reciente visita de Christian Nodal y Cazzu causó revuelo y levantó sospechas de una próxima boda, pues recordemos que el pasado mes de junio, la pareja se dejó junta ver por primera vez. En aquella ocasión el exnovio de Belinda y la argentina se dejaron ver tomados de la mano paseando por las calles de Guatemala.

Sin embargo, tiempo después un sacerdote de Guatemala reveló que Nodal quiere casarse en el Convento La Merced. En su visita a dicha iglesia, el párroco se tomó una foto con ellos y hasta convivió con la pareja. Asimismo, contó detalles de lo platicado con el intéprete de "Adiós amor".

"Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo... mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, publicó el sacerdote Luis Castillo, conocido como Padre 'Choco'.

Tras el regreso de la pareja a Guatemala, varios medios locales retomaron la declaración del párroco como la presunta razón del por qué de la visita inesperada de la pareja a dicho país. Asimismo, otros medios de comunicación señalaron que la pareja estaría busca casarse pronto, pues presuntamente están a la espera de su primer hijo.

¡MÁS IMÁGENES DE NODAL Y CAZZU EN ANTIGUA GUATEMALA! uD83DuDE31uD83CuDDECuD83CuDDF9



La rumoreada pareja fue captada en las ruinas de la Ermita de la Santa Cruz, un lugar frecuentemente utilizado para organizar eventos.



¿Estarán pensando en algo especial? uD83DuDE0F



Infórmate en #NuestroDiario

uD83CuDFA5 RRSS pic.twitter.com/EIPZnTjBuZ — Nuestro Diario (@NuestroDiario) July 30, 2022

Sospechas de que Cazzu embarazada son eliminadas por ella misma

A través de redes sociales, la llegada de Cazzu y Christian Nodal a Guatemala también levantó los rumores de embarazo de la argentina, pues unos de sus seguidores que los abordó en uno de sus paseos aseguró que próximamente la pareja daría una noticia que tendría que ver con pañales, pero que no tenía permitido decir nada al respecto.

Como era de imaginarse, la publicación se viralizó y de inmediato se llenó de comentarios de todo tipo.

No obstante, Cazzu se encargó de desmentir lo dicho por el supuesto fan, pues en el concierto de Wisin y Yandel, la rapera estuvo consumiendo alcohol y fumando, además de que lució su figura en un entallado vestido blanco, el cual dejó ver que todavía conserva un abdomen plano.